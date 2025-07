Guardian e Janus Henderson concluem parceria estratégica multifacetada

Janus Henderson se torna a gestora de ativos de renda pública da Guardian, passando a administrar uma carteira de US$ 45 bilhões

1 de julho de 2025, Nova York e Londres — A Guardian Life Insurance Company of America® (“Guardian”), uma das maiores seguradoras de vida dos Estados Unidos e líder em benefícios para funcionários, e o Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG; “Janus Henderson”), uma gestora de ativos líder global, anunciaram hoje a conclusão de sua transação, previamente anunciada em abril de 2025.

A Janus Henderson administrará a carteira de ativos de renda fixa pública com grau de investimento de US$ 45 bilhões para a conta geral da Guardian, tornando-se a gestora de ativos de renda fixa pública com grau de investimento da Guardian. A Guardian receberá garantias de ações e outras contrapartidas econômicas, apoiando um objetivo compartilhado de acelerar o crescimento e criar valor.

A Guardian comprometerá até US$ 400 milhões em capital semente para a inovação em produtos de renda fixa da Janus Henderson. A Guardian e a Janus Henderson também desenvolverão em conjunto carteiras proprietárias de modelos de soluções multiativos para a Park Avenue Securities (PAS), corretora e consultora de investimentos registrada da Guardian.

Andrew McMahon, Presidente e CEO da Guardian, afirmou: “Temos o prazer de concluir esta transação estratégica com a Janus Henderson. Esta parceria potencializa nossos pontos fortes complementares, permitindo-nos acelerar nossa estratégia de investimento e reforçar nossas capacidades de gestão de patrimônio em benefício de nossos clientes e segurados.”

Ali Dibadj, CEO da Janus Henderson, comentou: “Estamos entusiasmados em alcançar este marco significativo em nossa parceria estratégica multifacetada com a Guardian, que expande ainda mais nossa presença no mercado de seguros e alcance institucional. A base da nossa parceria se baseia em nosso foco excepcional no cliente, e temos o prazer de utilizar nossos pontos fortes em Renda Fixa, Soluções Multiativos e Portfólios Modelo para alcançar resultados mutuamente benéficos para clientes e segurados.”

Sobre a Guardian

A Guardian faz a diferença na vida das pessoas quando elas mais precisam de nós. Com 165 anos de estabilidade e integridade fiscal, somos um recurso confiável para gerações de famílias e proprietários de empresas, inspirando bem-estar e ajudando a construir confiança financeira. Hoje, apoiamos milhões de consumidores, ajudando-os a se preparar e a planejar um futuro brilhante para eles e suas famílias. Ajudamos os proprietários de empresas a cuidar de seus funcionários. E ajudamos as pessoas a se recuperarem e prosperarem em momentos de perdas inesperadas. Como uma companhia mutual de seguros moderna, acreditamos em gerar valor além dos dividendos. Investimos em nossos colegas, estamos construindo uma cultura inclusiva e inovadora e estamos ajudando a elevar as comunidades por meio de programas de impacto corporativo criteriosos. A Guardian, sediada em Nova York, é líder no fornecimento de seguros de vida, invalidez, odontológicos e outros, e tem recebido elogios por sua cultura e serviço. Nossos colegas e profissionais financeiros prestam serviços com cuidado e experiência, e nossos compromissos se baseiam em uma sólida base financeira, que incluiu uma alocação de dividendos para 2025 de US$ 1,6 bilhão – a maior da história da empresa.Para mais informações, visite guardianlife.com ou siga a empresa no Facebook, LinkedIn,e YouTube.

Sobre a Janus Henderson

O Janus Henderson Group é um dos principais gestores de ativos globais, dedicado a ajudar os clientes a definir e alcançar resultados financeiros superiores por meio de percepções diferenciadas, investimentos disciplinados e serviços de classe mundial. Em 31 de dezembro de 2024, a Janus Henderson tinha aproximadamente US$ 379 bilhões em ativos sob gestão, mais de 2.000 funcionários e escritórios em 25 cidades em todo o mundo. A empresa ajuda milhões de pessoas em todo o mundo a investirem juntas em um futuro melhor. Com sede em Londres, a Janus Henderson está listada na Bolsa de Valores de Nova York.