Grupo Gomes Pires lança oficialmente o Movimento Seguro Para Todos

Tornar o seguro uma realidade acessível para milhões de brasileiros que ainda vivem à margem desse serviço essencial de proteção. É com este objetivo que o Grupo Gomes Pires (GGP) lançou oficialmente o Movimento Seguro Para Todos. Formado por um grupo de seguradoras, insurtechs, distribuidores, corretores e empresas de tecnologia, o movimento é um ecossistema colaborativo que visa atuar como um catalisador, criando pontes entre quem precisa de proteção e quem pode oferecê-la com eficiência, transparência e propósito social.

Para Pedro Pires, fundador do Grupo Gomes Pires e idealizador do Seguro Para Todos, o impacto vai além dos números. “Segurança é um direito de todo cidadão. E quando falamos em seguro, estamos falando de dignidade, de oportunidade e de desenvolvimento. Não é apenas sobre proteger um carro, mas sobre proteger trajetórias e abrir caminhos para um Brasil mais justo e seguro.”

Os objetivos do movimento e seus parceiros iniciais já foram previamente apresentados também ao superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, que demonstrou entusiasmo e total abertura para aprofundar o diálogo em novos encontros dedicados ao tema.

Parceria Público Privada

Paralelamente ao lançamento oficial, também foi anunciado o apoio da cidade de Uberlândia (MG) – onde fica a sede do Grupo Gomes Pires – através de uma Parceria Público-Privada (PPP). Sob o guarda-chuva do programa “Uberlândia, Cidade Mais Segura”, a prefeitura, em conjunto com empresas do setor de seguros – como a Split Risk, participante do programa Sandbox da Susep – busca criar um ecossistema que facilite o acesso à proteção veicular de forma acessível, simplificada e inclusiva.

Assim como acontece em outros lugares do Brasil, mais de 70% da frota de Uberlândia circula sem qualquer tipo de seguro, o que expõe milhares de motoristas, famílias e pequenos empreendedores a riscos diários, tanto no aspecto financeiro quanto na segurança viária. “Os motivos para essa baixa adesão envolvem fatores econômicos, falta de educação financeira e um mercado tradicional que, muitas vezes, não consegue atender às realidades da maioria da população”, disse Pedro.

“Nossa missão é democratizar o acesso ao seguro, tornando-o acessível para todos. Quero aproveitar e convidar as empresas que atuam no ecossistema de seguros a se juntar a nós, nessa jornada de inclusão, independentemente de sua localização ou ramo de atuação”, concluiu.

O Grupo Gomes Pires é uma holding que faz a governança corporativa de diversas empresas, sendo seis delas voltadas ao mercado de seguros: Split Risk, seguradora digital que opera através de MGAs no ramo Auto; e Neway, empresa especializada em desenvolver soluções de tecnologia avançadas e plataformas de serviços.

As outras quatro empresas atuam como distribuidoras de seguros, mas com características diferentes: Seven Seguros, que atua por meio de assinatura; Meo Seguro e Turquim Seguros, ambas parceiras da Split Risk; e My Pass, que possui um leque amplo de serviços que incluem superesportivos, motos, seguros para viagens, consórcios, náuticos e agrícolas, por exemplo.

Sobre o Movimento Seguro para Todos

O Movimento Seguro para Todos é um ecossistema colaborativo que tem a missão de democratizar o acesso ao seguro no Brasil. Formado por seguradoras, insurtechs, distribuidores, corretores e empresas de tecnologia, atua como um catalisador, criando pontes entre quem precisa de proteção e quem pode oferecê-la com eficiência, transparência e propósito social. Para saber mais, acesse https://portalseguroparatodos.com.br/.

Foto: Leandro Teixeira, CEO do GGP; Marcos Kapp, CEO da Split Risk; Alessandro Octaviani, superintendente da Susep e Pedro Pires, idealizador do Projeto