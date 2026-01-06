Grupo ForRisk adquire a operação da DEKRA e CheckAuto no Brasil em movimento estratégico de mercado

A movimentação reforça a estratégia da ForRisk em consolidar sua posição de liderança em vistorias e dados para o mercado, ampliando sua escala operacional e capacidade tecnológica – O Grupo ForRisk anunciou no dia 05 de janeiro de 2026 que realizou a aquisição do controle e a operação de vistorias veiculares da DEKRA no Brasil, incluindo a empresa de histórico veicular CheckAuto. Esta aquisição visa ampliar o portfólio de produtos e serviços oferecido pela ForRisk e visa consolidar ainda mais a posição da empresa como líder em soluções de vistorias e dados para os setores de seguros, finanças e mobilidade.

A transição representa a união da liderança digital e da visão de longo prazo da ForRisk com a expertise técnica e o legado de pioneirismo da DEKRA nas vistorias veiculares presenciais. A operação, que engloba a marca CheckAuto, a primeira operação em histórico veicular online do país e que receberá investimentos consistentes para ampliação, será integrada de forma estratégica ao ecossistema da ForRisk. O objetivo é gerar valor aprimorado para os clientes, expandir os serviços de varejo e contribuir para o crescimento sustentável do segmento. O processo foi estruturado para garantir a continuidade operacional, a excelência técnica e o respeito a todos os stakeholders envolvidos.

Por parte da DEKRA, este foi um movimento alinhado a uma revisão estratégica global, que decidiu reestruturar suas operações em diversos mercados, e a gestão do negócio de serviços de vistorias veiculares no Brasil passa a ser conduzida pelo Grupo ForRisk.

A decisão foi tomada após uma avaliação estratégica e operacional aprofundada. O board global da DEKRA identificou e aprovou parceiros estratégicos experientes, bem posicionados para apoiar e acelerar o desenvolvimento desta unidade de negócios no mercado brasileiro, em total conformidade com os requisitos legais e regulatórios aplicáveis. O Grupo ForRisk, referência em soluções digitais que apoia a jornada completa de clientes corporativos nos setores de seguros, financeiro e de mobilidade, assume a gestão com a missão de promover uma integração inteligente e ágil do portfólio de soluções.

A DEKRA reitera seu compromisso integral com o Brasil e continua investindo e expandindo suas atividades nas áreas de Testes, Certificação, Consultoria, Auditorias e Treinamentos. A empresa reafirma sua responsabilidade com colaboradores, clientes, parceiros, reguladores e demais stakeholders, confirmando que este processo está sendo conduzido com cuidado, respeito e transparência.

“Essa decisão faz parte de uma revisão focada de portfólio e foi implementada com total responsabilidade. O Grupo ForRisk foi identificado como parceiro estratégico para apoiar e acelerar o desenvolvimento dos serviços de vistorias automotivas no Brasil, enquanto a DEKRA continua a fortalecer seu foco e investimento nas áreas de Testes, Inspeção e Certificação, que permanecem estratégicas para o nosso crescimento no mercado brasileiro”, afirma Bruno Bergamo, Diretor de Marketing da DEKRA Brasil.

O Grupo ForRisk, por sua vez, compartilha sua visão estratégica para o futuro do segmento de vistorias veiculares no Brasil:

“Estamos assumindo uma operação sólida, construída por uma marca respeitada globalmente. Nossa missão é potencializar esse legado com a capacidade de transformação digital, unificação dos dados e a visão integrada de negócios que construímos nos últimos anos. Vemos grande potencial de crescimento no segmento de vistorias veiculares no Brasil, tanto na operação de varejo quanto no mercado corporativo, oferecendo cada vez mais uma base de dados integrada e completa às seguradoras, financeiras e consórcios”, destaca Umile Ritacco, Diretor Executivo do Grupo ForRisk.

Sobre a DEKRA

A DEKRA atua no campo da segurança há 100 anos. Fundada em 1925 em Berlim como Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., é hoje uma das principais organizações especializadas do mundo. A DEKRA SE é uma subsidiária da DEKRA e.V. e administra os negócios operacionais do Grupo. Em 2024, a DEKRA gerou receita de aproximadamente € 4,3 bilhões. Atualmente, a empresa emprega cerca de 48.000 pessoas em aproximadamente 60 países em todos os continentes. Com serviços especializados qualificados e independentes, trabalha pela segurança na estrada, no trabalho e em casa. Estes serviços vão desde vistorias e perícias automotivas a serviços de sinistros, inspeções industriais e prediais, consultoria de segurança, ensaios e certificação de produtos e sistemas, bem como cursos de formação e trabalho temporário. No Brasil, a DEKRA é referência há mais de 20 anos, oferecendo independência, transparência e segurança aos seus clientes. Foi pioneira como primeira rede de franquias de vistorias veiculares do país. A visão da empresa para seu centenário em 2025 é ser o parceiro global para um mundo seguro e sustentável. Com classificação de platina da EcoVadis, a DEKRA está no top 1% das empresas sustentáveis classificadas mundialmente.

Sobre o Grupo ForRisk

O Grupo ForRisk é uma holding de soluções digitais voltada à automação de processos, aumento de performance operacional e minimização de riscos em operações críticas. Desde 2017, apoia mais de 100 organizações nos setores de seguros, finanças, mobilidade e consórcios na transformação digital de suas jornadas de negócio. Com tecnologia própria, consultoria especializada e um portfólio integrado de soluções, o grupo entrega inteligência aplicada em todas as etapas operacionais, desde consultas cadastrais e validações de entrada até precificação, vistorias, assinatura eletrônica e desenvolvimento de softwares sob medida. Entre as empresas do grupo estão a Checkview (hub de consultas e onboarding), Tabela Somos (precificação de veículos pesados), Autovist (vistorias digitais), SafySign (assinatura eletrônica com validade jurídica) e SQAD (desenvolvimento de tecnologias customizadas). A ForRisk combina experiência consolidada no mercado brasileiro, tecnologia de ponta e visão de longo prazo para entregar eficiência, segurança e inovação a grandes corporações que atuam no ecossistema automotivo e financeiro.

Foto: Executivos do Grupo ForRisk e da DEKRA no Brasil

*Divulgação