Grupo Apisul anuncia nova estrutura organizacional e avança em governança corporativa

Reorganização marca um novo ciclo de crescimento, com fortalecimento da liderança executiva e foco estratégico na sustentabilidade dos negócios – O Grupo Apisul, referência nacional em seguros e soluções para o setor de transporte e logística, acaba de anunciar uma reestruturação em sua governança. A chegada de novos executivos à linha de frente e a implantação de um Conselho Administrativo sinalizam um movimento estratégico para sustentar o crescimento da companhia e reforçar as bases de uma gestão orientada ao longo prazo.

Com a nova configuração, o grupo consolida práticas de governança corporativa alinhadas aos seus 40 anos de trajetória e amplia sua capacidade de resposta aos desafios do setor, mantendo seu compromisso com resultados e entregas que impactem positivamente no caminho de todos.

“Essa decisão foi planejada com muito cuidado. Entendemos que a longevidade do Grupo Apisul depende de estruturas sólidas, líderes capacitados e uma governança moderna. Estamos muito orgulhosos de dar esse passo”, comenta José Di Napoli, atual Vice-Presidente do Conselho Administrativo.

“A governança impulsiona a continuidade de um compromisso com o crescimento sustentável da Apisul nestes 40 anos. A nova estrutura traz mais agilidade à operação e nos permite olhar para o futuro com foco estratégico. Estamos atentos às oportunidades do mercado, abrindo novas filiais e planejando nossas próximas aquisições. Iniciamos um novo ciclo, com solidez, visão de longo prazo e muita energia para crescer”, afirma Paulo Cunha, atual Presidente do Conselho Administrativo.

O novo organograma passa a contar com as novas posições de executivos à frente da operação a partir de junho deste ano:

Marcus Cunha, Vice-Presidente

Rodrigo Cunha, Diretor de TI

Leandro Garcia, Diretor Comercial

Eduardo Domingues, Diretor de Operações

Camila Rosa, Diretora Corporativa

Max Rodrigues, Diretor Comercial de Serviços

Conceição Souza, Diretora Técnica de Transporte

Eduardo Tavares, Diretor de Tecnologia SIGhRA

Adelino Angelucci Neto, Superintendente Comercial

Rogério Silva Pereira, Superintendente Comerciais

Sandra Ballin, Superintendente de Relacionamento de Operações Comerciais

Daniel Nobre, Superintendente de Produtos Digitais e TI

Eva da Silva, Superintendente Excel Reguladora

Ester Fonseca, Superintendente de Finanças e Controladoria

A nova estrutura reforça o compromisso do Grupo Apisul com a inovação, excelência operacional e sustentabilidade dos negócios. Completando seus 40 anos no mercado, a companhia dá um passo importante rumo à consolidação de sua governança, mantendo a cultura e os valores que sempre pautaram sua trajetória.

Sobre o Grupo Apisul

Há quatro décadas no mercado, o Grupo Apisul é uma referência nacional em soluções personalizadas para seguros (Apisul Corretora), gerenciamento de riscos (Multisat), inteligência logística (Integra), tecnologias para rastreamento (SIGhRA) e regulação de sinistros (Excel). A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em operações de alta performance.

A empresa é pioneira, no Brasil, na implementação de Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades e rastreia 1,2 trilhão de cargas por meio de suas centrais de monitoramento, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.