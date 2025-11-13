Formação e futuro: Sancor Seguros marca presença em evento da ENS voltado a novos corretores

A Sancor Seguros participou, no dia 8 de novembro, da última edição de 2025 da Oficina de Negócios do Corretor de Seguros, promovida pela Escola de Negócios e Seguros (ENS). O Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS) promoveu um encontro de formandos em um ambiente de aprendizado e aproximação entre futuros profissionais e representantes de grandes seguradoras.

O evento, realizado em formato híbrido — com atividades presenciais no auditório da ENS em São Paulo (SP) e transmissão ao vivo pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) — contou com a participação de cerca de mil estudantes de todas as regiões do país. Além da Sancor Seguros, outras oito empresas estiveram presentes, entre elas Bradesco Seguros, Allianz, Porto Seguro, MAG Seguros, C6 Seguros e Grupo Futura União.

Em nome da Sancor, o superintendente comercial Sandro Moraes enfatizou a relevância da ação. “Foi uma grande satisfação participar da Oficina de Negócios da ENS e representar a Sancor Seguros nesse encontro. É uma oportunidade valiosa para compartilhar conhecimento, trocar experiências e contribuir com a formação de profissionais que serão fundamentais para o futuro do mercado segurador”, afirmou Moraes.

De acordo com o executivo, a interação entre estudantes e seguradoras é um passo na construção de uma carreira sólida. “Eventos como a Oficina de Negócios da ENS são super importantes, porque aproximam os novos corretores das seguradoras. Eles têm a chance de conhecer o mercado, aprender na prática e criar conexões valiosas. Para nós, é uma oportunidade de compartilhar experiência, inspirar quem está começando e, ao mesmo tempo, aprender com a energia e as ideias desses futuros profissionais”, completou.

Com sua participação, a Sancor reforça seu compromisso com o desenvolvimento e a valorização do corretor, reconhecendo o papel estratégico desses profissionais para o crescimento sustentável do setor e a ampliação do acesso à cultura do seguro no Brasil.

Foto: Sandro Moraes, superintendente comercial