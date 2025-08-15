FM Seguros obtém licença para operar como seguradora no Brasil

Movimento estratégico capitaliza 40 anos de presença no país e oferecerá a empresas brasileiras acesso direto a uma abordagem de seguro patrimonial baseada em engenharia e pesquisa científica para a prevenção de perdas – A FM, uma das maiores seguradoras de propriedades comerciais do mundo, anunciou que sua subsidiária integral, FM Seguros S.A., obteve licença para operar como seguradora no Brasil. Com sede em São Paulo, a nova operação representa um marco significativo na expansão estratégica da empresa e permitirá oferecer cobertura aos clientes como seguradora licenciada em todo o território nacional a partir de 2026.

Por aproximadamente quatro décadas, a FM operou no Brasil por meio de sua rede de seguradoras parceiras. A nova licença para operar diretamente como seguradora primária fortalece a presença da empresa na América Latina e complementa seu status existente como resseguradora admitida no país. A mudança permitirá que a FM estabeleça parcerias ainda mais próximas com as maiores empresas e corretoras do Brasil, oferecendo acesso direto ao seu modelo de negócios diferenciado, focado na crença de que a maioria das perdas patrimoniais pode ser prevenida.

“Estamos entusiasmados em trazer nossa filosofia de parceria e nosso capital, pesquisa e expertise em engenharia diretamente para as empresas brasileiras, ajudando-as a construir mais resiliência e proteger seus negócios para o futuro”, diz Monica Yasutomi, vice-presidente sênior da Operação América Latina da FM. “Este é um passo natural e estratégico em nossa jornada de quase meio século na América Latina. O Brasil é um mercado-chave, e a obtenção desta licença reforça nosso compromisso de longo prazo com nossos clientes na região”, completa.

Segundo Yasutomi, a transição para o modelo de seguradora direta será gradual. A FM Seguros planeja iniciar suas operações de seguros em 2026, trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros, corretores e clientes atuais para garantir uma migração suave e eficiente nos próximos anos.

“Nossa abordagem é única. Atuamos como parceiros de nossos clientes-proprietários para entender profundamente os riscos que podem impactar a continuidade de seus negócios”, aponta Daniel Patavino Mazzi, presidente da FM Seguros no Brasil. “Trabalhar com líderes empresariais como uma seguradora local no Brasil nos permitirá aplicar nossa expertise em engenharia de forma ainda mais eficaz, tomando decisões de gerenciamento de risco que combinam a melhor prevenção de perdas com uma proteção de seguro robusta para nossos clientes.”

A licença da FM no Brasil está alinhada com a crescente influência do país como motor econômico. Com seu vibrante cenário de negócios, o Brasil oferece à FM uma oportunidade estratégica para expandir sua presença e fornecer soluções personalizadas, impulsionadas por sua expertise global.

Sobre a FM

Estabelecida há quase dois séculos, a FM é uma empresa de seguros mútua líder, cujo capital, capacidade de pesquisa científica e expertise em engenharia são dedicados exclusivamente ao gerenciamento de riscos patrimoniais e à resiliência de seus segurados-proprietários. Esses clientes, que compartilham a crença de que a maioria das perdas patrimoniais é evitável, representam muitas das maiores organizações do mundo. Eles trabalham com a FM para entender melhor os perigos que podem impactar a continuidade de seus negócios e para tomar decisões de gerenciamento de risco econômicas, combinando a prevenção de perdas patrimoniais com a proteção do seguro.

Foto: Monica Yasutomi, vice-presidente sênior da Operação América Latina da FM