Fluxo Seguros investe em capacitação para fortalecer a parceria com corretores

Em um cenário de competitividade na comercialização dos planos e seguro saúde, a Fluxo Seguros anuncia a ampliação do cronograma de treinamentos, para focar na capacitação profissional de seus corretores parceiros. A iniciativa visa oferecer suporte contínuo e um acompanhamento mais próximo na gestão de novos contratos.

Além das reuniões semanais, os supervisores conduzem os treinamentos com os corretores, com apresentações sobre as regras e orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as atualizações sobre planos e coberturas das operadoras, as melhorias na condução para a abordagem durante as vendas, a atualização das informações sobre as redes credenciadas, as estratégias utilizadas com os leads para conversões favoráveis e a utilização das técnicas empregadas no pós-venda, para o monitoramento da gestão contratual, conforme o perfil do consumidor final.

“Para manter um trabalho eficaz, o corretor parceiro precisa conhecer as regulamentações, os produtos disponíveis e as necessidades de cada cliente. Ao investir em capacitação, a Fluxo Seguros busca não só aumentar o volume de vendas, mas garantir um atendimento em excelência e, acima de tudo, a transparência nas informações compartilhadas com o beneficiário ou o gestor de um contrato empresarial”, afirmou Fabio Souza, CEO da Fluxo Seguros.

O planejamento de supervisão e treinamento foi elaborado para cobrir pontos-chave da atuação do corretor, desde o entendimento aprofundado das opções de planos e redes credenciadas até o processo de acompanhamento pós-venda. A meta é preparar os profissionais para oferecer soluções personalizadas, aumentando a satisfação e a fidelização dos clientes.

A empresa possui mais de 50 mil beneficiários atendidos, com uma carteira que ultrapassa mil empresas sob sua gestão e mais de 20 mil apólices emitidas. O crescimento é resultado de um trabalho focado em consultoria especializada e na capacitação contínua durante a consultoria.

Não realizar uma pesquisa de mercado adequada impede os corretores de entender as necessidades reais de uma corporação ou de um beneficiário. “A falta de informação dificulta a identificação de oportunidades e a oferta de planos que realmente se encaixam no perfil do público-alvo. Compreender o que o cliente busca, desde a cobertura até o valor da mensalidade, é fundamental para uma abordagem de vendas eficaz e para aumentar a credibilidade profissional”, concluiu o executivo.

Foto: Fabio Souza, CEO da Fluxo Seguros.