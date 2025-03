Fluxo Seguros inicia as atividades no mercado de seguros com foco no seguro de vida e ramos elementares

Para ampliar a disponibilidade de produtos voltados para o seguro de vida e os ramos elementares, a Fluxo Seguros reforça o ciclo de conexões com corretores de seguros e a expansão do acesso à proteção em operações de todos os tamanhos. Com um planejamento voltado para atender diversos ramos de atividades, como comércio, indústria, construção civil, prestação de serviços e agroindústria, a empresa possui o compromisso de oferecer soluções para todos os tipos de profissionais. A Fluxo Seguros atua com seguro de vida e previdência, planos e seguros saúde, planos odontológicos, seguro empresarial, seguro frota, seguro viagem, seguro para eletrônicos, consórcios e gestão de benefícios corporativos.

Para o CEO da Fluxo Seguros, Fábio Faria de Souza, é preciso montar uma operação que vai além da atuação com o setor de saúde suplementar, para que o corretor possa obter novas oportunidades de negócios, com comissões agressivas. “A atuação na PFJ Assessoria e Corretagem de Seguros, nosso forte sempre foi os produtos de saúde. Na Fluxo Seguros, vamos atuar com outros ramos e com um produto de vida empresarial, onde conseguimos condições comerciais diferenciadas para os nossos parceiros de negócios. Os corretores que quiserem obter os detalhes, podem contar com o suporte da Fluxo Seguros”.

A empresa conta com uma equipe especializada em seguros, com o propósito de oferecer as melhores opções do mercado, além de auxiliar os segurados na escolha da cobertura. A iniciativa leva a corretora a ampliar o desempenho da nova demanda de negócios, oferecendo às pessoas e as empresas a proteção ideal para os seus bens e negócios.

No dia 01 de abril, a empresa lança a Fluxo Benefícios, um produto onde os parceiros possuem a oportunidade de ser comissionado de forma recorrente, enquanto o cliente estiver ativo no produto. Informações através do Whatsapp (21) 3068-0101

Foto: Fábio Faria de Souza, CEO da Fluxo Seguros