Férias escolares e viagens: Como planejar e proteger sua viagem e seu patrimônio?

Entenda como seguros de vida, residencial e viagem podem auxiliar na prevenção e solução de imprevistos durante o período de descanso

Com a proximidade das férias escolares, a expectativa por momentos de lazer e novas experiências em família é ainda maior. Mas quem já viajou com crianças sabe que nem sempre tudo sai como o planejado.

Imprevistos e incidentes podem fazer parte deste momento e, quando não é feita uma prevenção adequada, podem se transformar em transtornos e despesas inesperadas.

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Creditas em parceria com a Opinion Box, 7% dos brasileiros alegaram já terem se endividado para viajar. Apesar de o percentual ser baixo, problemas e gastos ainda maiores podem surgir durante a viagem, caso não haja planejamento adequado, como a contratação de seguros.

O que vale tanto para a viagem em si quanto para outras situações.

Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas, reflete que os seguros não devem ser encarados como despesas e sim, como instrumentos estratégicos de previsibilidade financeira.

“Situações de adversidade reforçam a necessidade de se antever para lidar com possíveis contratempos”, afirma o especialista. “Os seguros devem estar nos cinco pilares fundamentais do planejamento financeiro, ao lado de reserva de emergência, plano de saúde, previdência privada e investimentos em ativos”, completa.

Para aproveitar as férias com mais tranquilidade sem se preocupar com imprevistos, confira algumas dicas de seguros indispensáveis:

1 – Seguro-viagem: aliado em qualquer destino, até mesmo nacionais

Útil em diversos imprevistos durante o período da viagem, incluindo assistência médica e odontológica — que podem ser despesas caras, especialmente no exterior e regiões litorâneas. Na Minuto Seguros, uma empresa Creditas e maior corretora digital independente, o seguro também contempla suporte jurídico, repatriação em caso de falecimento e auxílio em casos de extravio de bagagem. Com ele, o turista garante mais tranquilidade para aproveitar a viagem, sem precisar se preocupar com problemas legais, perdas ou extravios durante o trajeto.

2 – Seguro residencial: protege, enquanto você se diverte

O seguro residencial oferece coberturas que vão desde a proteção contra roubos e furtos até danos causados por incêndios, explosões ou desastres naturais. Na Minuto, por exemplo, os planos incluem serviços como reparos emergenciais e assistência 24 horas, garantindo que o imóvel esteja seguro mesmo na ausência de seus moradores.

3 – Seguro de vida: cuidado para além das férias

Criado para oferecer segurança financeira ao segurado e seus familiares, o seguro de vida é fundamental para garantir estabilidade em momentos difíceis. Na Minuto, a cobertura inclui casos de falecimento, invalidez, antecipação por doenças graves, despesas médico-hospitalares, assistência funerária, entre outros benefícios que ampliam a proteção. Momentos de lazer em família devem ser marcados pela tranquilidade, para gerar boas memórias. Com educação financeira, planejamento adequado e o suporte de uma seguradora confiável, é possível transformar segurança em parte da rotina, inclusive nas férias.

4 – Seguro automotivo: proteção antes mesmo de tirar o veículo da garagem

O aumento do fluxo de veículos nas estradas durante as férias é um fator que, por si só, eleva os riscos. Estatísticas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que o número de acidentes nas rodovias federais chega a aumentar em até 20% durante os períodos de festas e férias escolares.

O maior movimento, somado à pressa de chegar ao destino e, por vezes, à imprudência, cria um cenário propício para sinistros. A atuação da Minuto Seguros se alinha perfeitamente aos pontos de atenção para uma viagem segura, funcionando como a ponte entre a necessidade do cliente e o produto ideal oferecido pelas mais de 16 seguradoras parceiras.

Sobre a Minuto Seguros

A Minuto Seguros é a maior corretora digital independente do Brasil, que oferece aos clientes uma experiência simples, segura e rápida, por meio de uma equipe de atendimento humano com diferenciais únicos no mercado e preparados para oferecer suporte.

Adquirida em 2021 pela Creditas, plataforma de produtos e soluções financeiras líder na América Latina, a Minuto Seguros oferece a união da praticidade virtual com o comprometimento e o respeito do atendimento real e possui parceria com as principais seguradoras do País.

Além do Seguro Auto, destacam-se o Seguro Residencial, o Seguro Viagem, Seguro de Vida, Plano de Saúde, o Seguro para Pequenas e Médias Empresas e outras soluções para empresas.

Foto: Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas.