Expansão do mercado automotivo impulsiona contratação de seguros no país

Empresas do setor acompanham o cenário inovando em produtos e investindo na jornada do cliente – A retomada do mercado de veículos novos e usados no Brasil tem impactado positivamente o setor de seguros. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), o segmento registrou crescimento nominal de 6,12% no acumulado de janeiro a setembro de 2025, na comparação com igual período de 2024. No total, os seguros de danos e de pessoas (ex-VGBL) somaram R$ 164,82 bilhões em prêmios, avanço de 7,45%.

Para o diretor da CGF Seguros, Bruno Miranda, “o crescimento observado no seguro de autos reflete o movimento de retomada do mercado de veículos novos e usados no Brasil”.

O cenário é corroborado pelos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Só em outubro de 2025, foram emplacadas 493.348 unidades, alta de 4,84% sobre setembro e de 8,96% frente a outubro de 2024. No acumulado do ano, os emplacamentos chegaram a 4.193.560 veículos, crescimento de 7,63%.

“A correlação entre maior volume de veículos em circulação e a demanda por seguros é direta”, afirma Miranda. “Quanto mais veículos, maior a exposição a riscos de colisão, furto e demais sinistros, o que naturalmente eleva a contratação de seguros e exige ajustes constantes nas apólices”.

O movimento do setor também inclui a expansão da mobilidade sustentável. Entre janeiro e outubro de 2025, foram emplacados 158.248 veículos híbridos, crescimento expressivo de 82,35% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Na CGF, estamos constantemente estruturando novos produtos, inclusive seguros personalizados para veículos Premium”, comenta o diretor.

Miranda destaca ainda que a competitividade do setor exige investimentos constantes na experiência do consumidor. “Com atendimento ágil, transparência e fortalecimento da jornada do cliente – do primeiro contato ao pós-venda – é que vamos garantindo a construção de relações de confiança e asseguramos a fidelização”, compartilha o diretor da CGF, corretora de seguros com mais 20 anos de mercado.

