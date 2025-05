ESSOR e Axpert comemoram crescimento recorde no seguro de Eventos

A seguradora e sua parceira estratégica, registraram um crescimento de 70% no número de eventos segurados este ano

Ao alcançar esse marco expressivo, a ESSOR Seguros consolida-se como umas das principais referências do segmento no Brasil. Esse avanço reflete a crescente confiança do mercado na expertise da parceria, que combina a solidez e inovação da ESSOR com a especialização técnica da Axpert na análise e subscrição de riscos específicos para o setor de entretenimento, esportes, cultura e feiras corporativas.

“Atingir esse patamar no seguro de Eventos é muito gratificante, pois este é um seguro que tem um propósito muito importante ao proteger as pessoas e seus bens em um momento de relacionamento e interação, onde a expectativa é de que a experiência seja inesquecível”, destaca Renan Vieira, Analista de Produtos da ESSOR Seguros.

Foco no corretor – Com atendimento especializado, levando novas possibilidades aos corretores de seguros e seus clientes, oferecendo um seguro completo, com coberturas de Riscos Diversos, Responsabilidade Civil e AP para os mais diversos tipos de eventos, somado a investimentos constantes em tecnologia e um modelo de gestão de sinistros ágil, o seguro de Eventos já está presente em 23 estados do país, demonstrando a abrangência nacional da seguradora.

“A Axpert e a ESSOR, vem trabalhando junto com os corretores para promover melhorias contínuas o que tem surtido efeito, pois somente no mês de abril, tivemos crescimento de 40% em prêmio emitido e 60% no número de apólices no seguro para eventos”, enfatiza Juliana Santos, CEO da Axpert.

Compartilha da mesma opinião, Nicollas Damasceno, Gerente Comercial da Axpert, que credita o resultado expressivo alcançado ao trabalho conjunto e a confiança que os corretores de seguros depositam na parceria.

“São eles que, dia após dia, levam nossa solução para os clientes e fazem a diferença no mercado. Tenho muito orgulho de fazer parte desse crescimento e de contribuir para que nossos corretores tenham sempre o melhor suporte“, declara.

Sobre a ESSOR

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

Foto: Renan Vieira, Analista de Produtos da ESSOR Seguros