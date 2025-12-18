Com crescimento, inovação e expansão, APet encerra 2025 fortalecendo o propósito de garantir cuidado e saúde de qualidade aos pets

O ano de 2025 marcou mais um ciclo de evolução para a APet. O plano de saúde pet encerrou o período com crescimento de receita, ampliação da carteira, avanços tecnológicos e novas parcerias estratégicas. Em um mercado pet em forte transformação, impulsionado pela humanização dos animais e pela busca crescente por serviços de saúde confiáveis, a empresa se consolida como uma das referências do setor, sustentada pelos pilares de pessoas, inovação e relações de confiança.

O ano de 2025 foi de investimentos nos setores operacionais e de tecnologia, essenciais para sustentar o ciclo de expansão previsto para os próximos anos. Os indicadores refletem esse avanço, reforçando o compromisso da APet com a centralidade no cliente e com a construção de um ecossistema de saúde pet mais sólido.

A qualidade do atendimento permanece como um dos principais diferenciais da empresa. Pelo segundo ano consecutivo, a APet foi indicada ao Prêmio Reclame AQUI, reconhecimento considerado o “Oscar do Atendimento”, e destaca marcas com forte reputação digital. A empresa mantém nota 8,7 no RA, NPS de 82 pontos, índice de reclamação de 1,2% e CSAT de 4,7. “Nosso propósito é garantir acesso a saúde de qualidade, com experiência encantadora para tutores e seus pets. São 12 anos de dedicação e melhoria contínua”, afirma Luiz Gênova, CEO da APet.

Os números de 2025 evidenciam essa evolução, com um crescimento de 40%; base composta por 20 mil contratos de plano de saúde pet e 80 mil assistências, totalizando cerca de 100 mil pets cobertos. A empresa registrou ainda 54 mil ligações atendidas via 0800 e 58 mil interações por WhatsApp. No período, foram executados 23,9 mil procedimentos, beneficiando 7 mil tutores e 9 mil pets. 4,3 mil clínicas atenderam nossos Tutores em todo o Brasil, com avaliação média de 82 pontos no NPS da rede.

Para Leonardo Raphaelli, COO da APet, a confiança dos tutores, maioria do público feminino, é essencial nesse processo. Hoje, 70% dos tutores são mulheres das gerações X e Y, que assumem papel central na saúde e no bem-estar dos pets. “Nosso crescimento não vem apenas dos números, mas da relação construída com cada tutor que nos procura para cuidar do seu melhor amigo”, destaca.

A empresa investiu em tecnologia e eficiência operacional, aprimorando a jornada digital de compra, atendimento e reembolso. O objetivo é garantir agilidade e autonomia, sem renunciar ao atendimento humanizado, um dos pilares da marca. Em paralelo, a APet ampliou seu quadro de colaboradores e reforçou programas de capacitação, integrando pessoas e tecnologia para elevar a qualidade do serviço.

As parcerias estratégicas também avançaram: mais de dez novas alianças foram firmadas com bancos, varejistas e plataformas digitais, ampliando o alcance e democratizando o acesso à saúde pet. “Seguiremos firmes no propósito de fortalecer o ecossistema pet e oferecer cuidados e saúde cada vez melhores”, afirma Gênova.

Para 2026, a projeção é ambiciosa: crescimento de 60% nas receitas, duplicação das bases de planos e assistências, aumento de 50% no quadro de colaboradores e ampliação do uso de inteligência artificial em processos repetitivos — sempre preservando a essência da experiência humanizada.

Sobre a Apet

A APet é um plano de saúde para cães e gatos, que tem como propósito “Garantir acesso a cuidados e saúde de qualidade aos pets”. A APet oferece planos completos, acessíveis e amplamente aceitos, e com vários diferenciais, como modelo livre escolha; tele consulta pet; tag localizadora; rede de clínicas parceiras; reembolso fácil; jornadas sem atritos para os tutores; clube de vantagens e ainda inclui um seguro de acidentes pessoais para o Tutor; que também concorre a um prêmio mensal de incentivo de R$ 10 mil.