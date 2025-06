Com alta de 250% na Região Norte, Bradesco Seguros expande atuação no Tocantins

No primeiro trimestre deste ano, o Seguro para Equipamentos Agrícolas da Bradesco Seguros registrou um crescimento superior a 250% na Região Norte, consolidando o avanço do setor e o apetite da instituição por negócios regionais.

O estado do Tocantins despontou como protagonista nesse movimento, com alta de 90% nas contratações de seguros e crescimento de 31,6% no número de itens segurados, em comparação ao mesmo período de 2024.

A crescente demanda por equipamentos e a intensificação das atividades agropecuárias na região impulsionam não só os investimentos, mas também a geração de empregos. “O Tocantins é estratégico para nós. Estivemos presentes na Agrotins, maior feira agropecuária do Norte do país, onde reforçamos nosso compromisso com quem faz o agro acontecer”, afirmou Paulo César Martins, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Seguros. “Tivemos encontros valiosos com corretores e clientes, o que reforça nosso foco em expandir com qualidade”.

Foto: Paulo César Martins, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Seguros