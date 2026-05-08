CNP Assurances completa 25 anos no Brasil e elege o país como motor de crescimento global da companhia

Grupo segurador francês soma R$ 12 bilhões em investimento para desenvolver as parcerias no Brasil e se consolida como terceiro maior do País – A CNP Assurances, grupo segurador de origem francesa, completa 25 anos de atuação no Brasil com um histórico de crescimento consistente e projeta o país como um dos principais motores de expansão nas próximas duas décadas e vetor importante de seu novo plano estratégico global, o Lead for Impact. Desde sua chegada, em 2001, a companhia investiu em torno de R$ 12 bilhões apenas no desenvolvimento das parcerias no Brasil e acumulou uma carteira de 12 milhões de clientes, consolidando sua presença como o terceiro grupo segurador do país.

Ao longo desse período, a empresa ampliou sua atuação no país, diversificou seu portfólio de produtos e fortaleceu canais de distribuição, contribuindo para expandir o acesso à proteção financeira. Além da parceria histórica com a CAIXA Econômica Federal – que marcou a entrada da CNP Assurances no Brasil e segue como principal rede de comercialização de seus produtos –, a companhia desenvolveu, por meio de sua subsidiária CNP Seguradora, modelo de multiparcerias com empresas como a XP, canais de corretores e acordos de distribuição ou capitalísticos, a exemplo do recente acordo com a Embracon, que segue em fase de análise pelas autoridades competentes. Nesse contexto, a operação brasileira ganhou relevância dentro do grupo, crescendo, desde 2001, três vezes mais do que o mercado e acompanhando a demanda cada vez maior por soluções de seguros, previdência, serviços financeiros e consórcio.

“Estamos falando de um mercado com enorme potencial, no qual seguiremos investindo de forma consistente, com foco em inovação, escala e inclusão”, afirma Marie-Aude Thépaut, CEO global da companhia.

Com o país no centro de sua estratégia, a companhia, que conta hoje com quase 1.800 funcionários no Brasil, pretende ampliar sua presença nos próximos anos, investindo na expansão de negócios, no desenvolvimento de novos produtos e no fortalecimento de parcerias, com o objetivo de alcançar um número cada vez maior de brasileiros e consolidar sua atuação de longo prazo no mercado.

“Chegar aos 25 anos no Brasil com esse nível de escala e relevância reforça a consistência da nossa estratégia. Construímos uma operação sólida e bem-posicionada para capturar as oportunidades de crescimento do mercado brasileiro nos próximos anos”, afirma Maximiliano Villanueva, CEO da CNP Assurances para a América Latina.

Foto: “Maximiliano Villanueva e Marie-Aude Thépaut: Brasil como mercado prioritário para o grupo nos próximos 20 anos”

Crédito: Lethicia Galo