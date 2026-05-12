Bradsaúde estreia na B3 já integrada ao ISE, IDIV e IBrX 100 e reforça compromisso com agenda ESG

Empresa inicia sua trajetória no Novo Mercado com reconhecimento em sustentabilidade, relevância de mercado e geração de valor, refletindo legado sólido das companhias que a originaram – Logo após oficializar sua chegada ao Novo Mercado da B3, no dia 05 de maio, a Bradsaúde (SAUD3) — o mais completo ecossistema de saúde do Brasil — passa a integrar, já em sua estreia, as carteiras do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), do Índice de Dividendos (IDIV) e do IBrX 100. O movimento representa um marco relevante e simbólico: a companhia inicia sua jornada no mercado de capitais já reconhecida por sua consistência em práticas ESG, pela capacidade de geração de valor aos acionistas e pela elevada representatividade e liquidez de seus ativos no mercado brasileiro.

A presença imediata nos índices é resultado direto da trajetória consolidada das empresas que deram origem à Bradsaúde. Entre elas, a Odontoprev — companhia de capital aberto desde 2006 e listada no Novo Mercado da B3 — teve papel fundamental na construção desse histórico, ao integrar as carteiras do ISE e do IDIV, consolidando práticas sólidas de governança, responsabilidade socioambiental e disciplina financeira. As iniciativas de ESG que a empresa colocou em prática e seus impactos positivos em diversas camadas da população, combinados com os aspectos consistentes de distribuição de dividendos aos acionistas, foram fatores decisivos para sua inclusão nesses dois importantes índices da B3.

Agora, esse legado é incorporado e ampliado pela Bradsaúde, que reúne também empresas de referência como Bradesco Saúde e Atlântica Hospitais e Participações, formando uma plataforma integrada capaz de impulsionar ainda mais a agenda de sustentabilidade no setor de saúde.

“A estreia da Bradsaúde na B3 já acompanhada da inclusão no ISE, no IDIV e também no IBrX 100 é um reconhecimento importante da trajetória das empresas que nos deram origem, como a Odontoprev, que desempenhou um papel relevante na consolidação dessa agenda. Recebemos esse legado com responsabilidade e com o compromisso de evoluir continuamente nossas práticas ESG, fortalecendo a geração de valor sustentável no longo prazo”, afirma Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde.

A inclusão no ISE B3 posiciona a Bradsaúde entre as companhias com reconhecido comprometimento com a sustentabilidade empresarial. Composta atualmente por 82 empresas de 40 setores, a carteira reúne organizações que atendem a rigorosos critérios relacionados a governança, gestão ambiental, impacto social e transparência.

Já o IDIV, formado por 50 empresas, destaca companhias com histórico consistente de remuneração aos investidores, refletindo disciplina financeira e robustez na geração de caixa — atributos que passam a ser pilares da estratégia da Bradsaúde desde o início de sua jornada.

A presença no IBrX 100 — índice que reúne os 100 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro — reforça a relevância da Bradsaúde no mercado de capitais, evidenciando sua liquidez e o interesse dos investidores desde o início de sua listagem.

Com atuação integrada que reúne operadora de saúde e odontológica, hospitais, clínicas de atenção primária e oncológicas, serviços de saúde, healthtechs e investimentos em diagnóstico, a Bradsaúde se posiciona para capturar oportunidades de crescimento com foco em eficiência, inovação e sustentabilidade.

A companhia reforça, ainda, seu compromisso em avançar de forma estruturada na agenda ESG, ampliando iniciativas que promovam acesso à saúde, qualidade assistencial, eficiência operacional e impacto positivo para a sociedade.

Foto: Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde.