Bradesco Vida e Previdência fortalece parceria com corretores e clientes em roadshow em Campo Grande (MS)

Ação reforça a presença regional da companhia e discute tendências do setor – A Bradesco Vida e Previdência promoveu, na última terça-feira (25), um encontro estratégico com seus parceiros de negócios e clientes em Campo Grande (MS). O evento teve como objetivo estreitar o relacionamento com os corretores, aprofundar discussões sobre o setor e apresentar soluções inovadoras nos segmentos de seguros de vida e previdência privada.

“As reuniões com as corretoras oferecem uma oportunidade enriquecedora para discutirmos temas fundamentais que buscam fortalecer ainda mais nossa presença no mercado. São momentos ideais para detalharmos os diferenciais nossos produtos e, simultaneamente, reforçar a relevância da jornada do corretor de seguros. Esse processo é essencial para compreendermos melhor suas necessidades e aprimorarmos nosso suporte contínuo no desenvolvimento profissional”, explica José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Durante o evento, foram abordados temas como o atual cenário econômico, as tendências do mercado de seguros de vida e previdência, e a importância desses produtos no planejamento financeiro e na proteção social. A relevância dos corretores também foi enfatizada, destacando seu papel essencial na disseminação desses seguros para a sociedade.

“Os encontros foram enriquecedores Tivemos a oportunidade de discutir soluções para um planejamento financeiro eficiente, além de abordar as melhores proteções em previdência privada e seguros de pessoas. Essa conexão tem sido fundamental para alavancar nossa presença regional e expandir parcerias”, comenta Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

A Bradesco Vida e Previdência também foi representada na ação pelos superintendentes seniores de Negócios Ricardo Campos, Marcelo Rosseti e Alex Queiroz, e pelos superintendentes Maurilio Adriano e Edjane Silva. Ao longo do ano, a companhia promoverá diversos encontros como esse em todas as regiões do país.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.