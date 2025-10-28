Bradesco Seguros anuncia nova parceria com a Livelo e oferece comodidade no pagamento do Seguro Residencial

A partir de outubro, clientes do Seguro Residencial Sob Medida poderão utilizar pontos Livelo para pagar a contratação – Após o sucesso da parceria no Seguro Auto, Bradesco Seguros e Livelo ampliam a colaboração para o Seguro Residencial. Desde 13 de outubro, clientes do Bradesco Residencial Sob Medida poderão usar o saldo de pontos para pagar o valor total ou parcial de suas apólices. A novidade traz mais flexibilidade para o cliente e novas possibilidades para os corretores.

O Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes, explica que, atualmente, o Residencial Sob Medida pode ser pago via cartões de crédito, boleto bancário e débito em conta. “A nova opção de pagamento traz conveniência ao segurado, que tem vantagens reais ao utilizar seus pontos Livelo acumulados, e garante mais uma ferramenta de negociação ao corretor, ampliando sua carteira de clientes”, reforça o executivo.

“A parceria com a Livelo reforça nosso compromisso em oferecer soluções que combinam praticidade e valor para o cliente. Ao possibilitar o uso de pontos acumulados na contratação do seguro, ampliamos o acesso à proteção residencial e incentivamos a cultura do seguro no dia a dia das famílias brasileiras. Além disso, fortalecemos o papel do corretor, que passa a contar com mais um diferencial competitivo para atender seus clientes de forma personalizada”, destaca Menezes.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/25) e de R$ 520 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até mai/25) em market share de automóveis no mercado e 16,2% (até mai/25) de market share em residencial.

Foto: Superintendente de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes