Bradesco Saúde amplia base de beneficiários de empresas PME

A Bradesco Saúde registrou, no primeiro trimestre de 2025, crescimento na sua base de beneficiário dos produtos SPG (Seguro para Pequenos Grupos, que contempla planos de 3 a 199 vidas ) em diversas regiões do país.

O resultado reflete o investimento na estrutura comercial, com uma relação mais próxima com corretores e clientes, mas também todo um contexto nacional. Segundo dados do IBGE, o ano de 2024 apresentou um aumento de 16,5% no número de empregos com carteira assinada em relação ao ano anterior e uma queda na taxa de desemprego de 6,6%.

Em Santa Catarina, por exemplo, a operadora obteve expansão de 18%, em comparação com o mesmo período de 2024. O estado puxou o crescimento da base de segurados da operadora na região Sul no segmento para pequenas e médias empresas, que foi de 6,7% no período.

De acordo com dados recentes do IBGE, também referentes ao primeiro trimestre, Santa Catarina possui a menor taxa de desemprego do país, de apenas 3%, menos da metade do índice nacional, de 7%. O estado também tem os melhores indicadores de formalidade no mercado de trabalho: apenas 25,3% de informalidade, ante a média brasileira de 38%.

No Rio Grande do Norte, o crescimento nos três primeiros meses foi de 11,4%. No estado, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho mostram que as microempresas foram responsáveis por criar 4.560 novos postos de trabalho no período, dos quais 1.679 apenas em março — o maior saldo entre todos os portes empresariais no período.

Já no Rio de Janeiro, a Bradesco Saúde registrou crescimento de 7,3% no primeiro trimestre em sua base de beneficiários dos produtos SPG. De acordo com dados do Caged do Ministério do Trabalho, o estado do Rio de Janeiro registrou, no período de 12 meses, entre abril de 2024 e março de 2025, o saldo de 115 mil empregos formais. Levantamento do Sebrae, também com base nos números do Caged, mostra que as pequenas e médias empresas responderam por 59% das vagas abertas no Brasil no mês de março de 2025.

A Bradesco Saúde registrou crescimentos na base de beneficiários de empresas PMEs em estados de todas as regiões do país. Além dos estados mencionados, também se destacaram mercados como Amapá (14,1%), Pará (9,9%), Piauí (7,3%) e Mato Grosso (3,4%).

“Esse avanço na nossa base de beneficiários com as pequenas empresas é resultado da nossa estratégia adotada há dois anos, de criação de estruturas comerciais especializadas em seguro saúde em cada estado. Temos uma força de vendas bastante robusta e engajada, integrada por nossos corretores parceiros, que conhece as necessidades do mercado local e está familiarizada com nossos diferenciais. Com isso, conseguimos mapear as oportunidades que o mercado apresenta”, declara Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

Foto: Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.