AXA no Brasil inicia roadshow comercial e comemora 10 anos junto aos corretores de todo o país

Em celebração aos 10 anos no país, a AXA no Brasil inicia essa semana um roadshow nacional, visitando algumas de suas principais praças com o objetivo de se aproximar ainda mais dos corretores para falar sobre sua estratégia de crescimento, novidades e ouvir feedbacks para continuar evoluindo.

O evento marca também a apresentação oficial de Luciano Calheiros como novo Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da companhia. A primeira parada será Belo Horizonte, e ainda estão previstos encontros em Balneário Camboriú, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Ribeirão Preto e Campinas.

Com um currículo de destaque no mercado segurador, Calheiros reforça a importância do relacionamento e da credibilidade no relacionamento com os parceiros. “Estar próximo dos corretores é fundamental. O setor é baseado em relações e confiança. É assim que se constroem soluções relevantes e duradouras. O roadshow reforça esse compromisso da AXA, reconhecida por sua atuação próxima e colaborativa com os parceiros de negócios”, afirma o executivo.

A programação do roadshow também terá a função de reforçar os pilares estratégicos que irão guiar o crescimento da empresa nos próximos anos, falando aos corretores sobre oportunidades para esse público:

AXA Verde: uma visão transversal de sustentabilidade, com o desenvolvimento de produtos e serviços que fomentem cadeias de negócios sustentáveis, como o recente lançamento do seguro Power Gen e novos produtos em preparação para 2025.

Massificação: foco na expansão do acesso ao seguro, com portfólio competitivo, digital e desenhado para diferentes perfis de corretores e clientes.

Seguros Inclusivos: soluções pensadas para novos públicos, por meio de parcerias regionais e modelos B2B2C com varejistas, fintechs, cooperativas e instituições financeiras.

“Acreditamos que o futuro se constrói com confiança, parceria e propósito. Celebramos os 10 anos no Brasil com orgulho do que conquistamos até aqui e com entusiasmo pelas oportunidades que estão por vir. Esse roadshow é também um convite para seguirmos juntos a cada passo na jornada do corretor e do cliente”, conclui Luciano Calheiros.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Luciano Calheiros lidera time comercial em uma série de encontros pelo Brasil