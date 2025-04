Assessorias da Aconseg-RJ são responsáveis por 20% da produção da SulAmérica no estado do Rio de Janeiro

A informação foi revelada pela diretora comercial da companhia, Denise Carvalho, no primeiro encontro do ano com as lideranças das assessorias associadas da Aconseg-RJ, em 1º de abril – Durante o evento as assessorias foram premiadas pelas campanhas de 2024. Também foram apresentados os bons resultados da companhia no período de 2024 e houve apresentação da nova estrutura da seguradora para 2025.

O presidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Neves, lembrou que “esta parceria Aconseg-RJ/SulAmérica tem quase três décadas de êxito!” O líder da Aconseg-RJ desejou “sucesso a nova direção”, e destacou que “a SulAmerica pode continuar contando com o apoio e parceria das Assessorias da Aconseg-RJ”.

Participação – Pela SulAmérica, participaram do evento: Denise Carvalho, diretora comercial; Heitor Augusto, diretor executivo comercial; Fábio Ventura, superintendente regional Rio de Janeiro; Martha Menezes; gerente da filial metropolitana 01; Luís Affonso, gerente da filial metropolitana 02; Gisele Cordeiro, gerente da filial interior; Eduardo Machado, gerente da filial Barra da Tijuca e Leonardo Moreira, gerente da filial Niterói.

Pela Aconseg-RJ, além da diretoria do Rio de Janeiro, as lideranças das associadas também estiveram presentes.

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.

