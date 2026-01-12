APet amplia a jornada de inclusão em planos de saúde pet no Brasil

A APet anuncia o lançamento da maior campanha de inclusão à saúde e cuidados Pet já realizada no mercado brasileiro. Para transformar o cuidado com cães e gatos em um hábito sustentável e acessível, a companhia apresenta condições exclusivas que rompem com o modelo de promoções temporárias, com um desconto vitalício de 15% em todos os planos e a isenção imediata de carência para consultas e atendimentos ambulatoriais de emergência.

Diferente de ações sazonais do mercado, a ação foca na longevidade da relação entre o tutor e o animal. O benefício não se limita à primeira mensalidade, mas acompanha o cliente durante todo o ciclo de vida do pet, garantindo previsibilidade financeira para as famílias.

Segundo Luiz Gênova, CEO da APet, a iniciativa é um reflexo direto do propósito da marca de tornar a medicina veterinária de alta qualidade acessível a diferentes perfis de tutores. “Acreditamos que o acesso à saúde de qualidade não pode ser um privilégio momentâneo ou depender de condições passageiras. Esta campanha nasce com a missão de democratizar o acesso à saúde e cuidado. Ao oferecermos um desconto vitalício e eliminarmos a carência para consulta e atendimento ambulatorial em caso de emergências, estamos removendo as principais barreiras que impedem as famílias de protegerem seus pets de forma contínua e profissional”, afirma Gênova.

APet se destaca por um modelo de serviço completo que integra a saúde do pet ao bem-estar da família. Os planos oferecem a livre escolha de clínicas veterinárias e sistema de reembolso rápido; teleconsulta veterinária 24h; e taglocalizadora para o pet. Além de um seguro de acidentes pessoais para o Tutor e telemedicina humana também para seus familiares. Ainda conta com Clube de benefícios exclusivo e sorteio mensal de R$ 10 mil.

“Nosso compromisso vai além da clínica veterinária. Entendemos que o pet é parte integrante do núcleo familiar, por isso estruturamos um ecossistema que protege o animal com telemedicina 24h e tecnologia de localização, mas que também olha para o tutor, oferecendo suporte médico e segurança financeira. É um modelo de proteção completo, desenhado para quem não renuncia ao melhor para sua família”, reforça Luiz Gênova.

A campanha de inclusão é válida para novas contratações realizadas até o final de janeiro de 2026. Os interessados podem consultar as condições e planos disponíveis diretamente no canal oficial da APet.

Sobre a Apet

A APet é um plano de saúde para cães e gatos, que tem como propósito “Garantir acesso a cuidados e saúde de qualidade aos pets”. A APet oferece planos completos, acessíveis e amplamente aceitos, e com vários diferenciais, como modelo livre escolha; tele consulta pet; tag localizadora; rede de clínicas parceiras; reembolso fácil; jornadas sem atritos para os tutores; clube de vantagens e ainda inclui um seguro de acidentes pessoais para o Tutor; que também concorre a um prêmio mensal de incentivo de R$ 10 mil.