ANFAPE habilita certificação de autopeças para empresas associadas

Reconhecimento atestado por empresa certificadora internacional é o primeiro passo para equiparar produtos nacionais aos fabricados nos principais mercados mundiais – A ANFAPE – Associação Nacional dos Fabricantes e Comercializadores de Autopeças para o Mercado de Reposição finalizou os procedimentos de certificação de latarias para indústrias associadas. Por meio da Intertek do Brasil, empresa certificadora de padrão internacional, a entidade aprovou projeto técnico e econômico viável para que todo e qualquer associado, grande ou pequeno, com diversidade de produtos ou apenas um só em seu catálogo, tenha a possibilidade de buscar a certificação.

A ideia básica da iniciativa é que as empresas que produzem os mesmos componentes ou semelhantes unam-se e desenvolvam um Procedimento Técnico para Certificação de seus produtos, tendo como base o Procedimento Master criado pela parceria entre a ANFAPE e a Intertek. Os dois primeiros componentes em processo de certificação são capô e para-lama. Os fabricantes concorrentes que trabalharam juntos no desenvolvimento desses procedimentos são a Centauro Auto Parts, sediada em Guarulhos-SP, e Ponteiras Rodrigues, de Joinville-SC.

Para o presidente da ANFAPE, Renato Fonseca, a certificação representa um marco significativo para as empresas associadas, pois valida a qualidade e a confiabilidade dos produtos oferecidos. “Com o selo de certificação, nossos associados terão a oportunidade de demonstrar seus compromissos com padrões de excelência, conquistando a confiança dos consumidores e de setores como as seguradoras. Isso não apenas fortalece a imagem das empresas no mercado, mas também as posiciona como players competitivos em um setor onde a qualidade é cada vez mais valorizada”, avalia.

No entender do presidente, entre os benefícios da certificação para o mercado de reposição está o aumento da confiança do consumidor, que se sentirá mais seguro em escolher peças certificadas. “Isso pode resultar em crescimento nas vendas e na preferência por produtos de fabricantes que se comprometem com a qualidade. Além disso, a certificação ajuda a elevar o padrão geral do setor, promovendo concorrência saudável e incentivando a inovação nas práticas de fabricação”, pondera.

Fonseca avalia que esse procedimento tem o potencial de elevar significativamente o reconhecimento de qualidade e a aceitação dos produtos no aftermarket, haja vista que, com a certificação, os consumidores e os profissionais do setor podem identificar facilmente produtos que atendem padrões elevados de qualidade, que resultará no aumento da demanda por autopeças certificadas. “Além disso, a associação a uma certificadora internacional como a Intertek proporciona uma validação adicional que irá fortalecer ainda mais a credibilidade e a reputação das peças no mercado”, garante o presidente.

A conquista da certificação pela ANFAPE é de extrema importância para o fortalecimento do setor de reposição independente de autopeças no Brasil, pois, além de promover a unificação e a colaboração entre os fabricantes independentes, ajuda a estabelecer um novo padrão de qualidade que pode ser fundamental em tempos de crescente concorrência no mercado. “Essa iniciativa não só projeta a imagem do setor de reposição, mas também assegura um futuro mais sustentável, com produtos que respeitam normas de qualidade e proporcionam segurança para os consumidores, consolidando a ANFAPE como uma referência significativa na busca por excelência no setor”, garante Renato Fonseca.

Fortalecimento e unificação da indústria independente

Referência no setor de latarias automotivas, a Centauro Auto Parts, indústria 100% nacional com quatro mil itens em catálogo para atender o mercado de reposição, buscou a certificação de autopeças desenvolvida pela ANFAPE por manter profundo compromisso com a qualidade de produtos, como afirma a Diretora Industrial, Patrícia G. Dos Santos. “Acreditamos que, ao obter essa certificação, podemos garantir que nossas peças atendam rigorosos padrões de segurança e qualidade, o que, por sua vez, aumenta a confiança dos consumidores e parceiros, como oficinas e seguradoras”.

Além disso, Patrícia acredita que a certificação permitirá destacar a posição da Centauro no mercado competitivo de autopeças, oferecendo uma clara diferenciação em relação aos concorrentes. “Estamos entusiasmados com a possibilidade de acessar novos mercados, especialmente o de seguradoras, que buscam parceiros que cumpram com padrões de qualidade reconhecidos”, afirma.

Patrícia comenta que o envolvimento da Centauro com a ANFAPE em promover a certificação reflete o desejo de contribuir para o fortalecimento e a unificação da indústria independente de autopeças. “Essa busca por certificação está alinhada com nosso objetivo de inovação e melhoria contínua, garantindo que a Centauro se mantenha na vanguarda do setor, sempre priorizando a excelência na entrega de nossos produtos”, acredita a Diretora.

Compromisso com a qualidade

Com 43 anos de história, a Ponteiras Rodrigues, fabricante de mais de 3.300 itens em catálogo, entre capôs, para-lamas e painéis, participou da certificação por seu compromisso contínuo com a excelência e transparência no mercado de reposição. O CEO Fábio Rosa Rodrigues lembra que há mais de quatro décadas os produtos da empresa são amplamente reconhecidos pela qualidade e confiabilidade, mas enxerga a certificação como um passo adicional para reforçar ao mercado o rigor técnico e o nível de qualidade aplicados nos processos produtivos. “Além disso, a certificação fortalece ainda mais a confiança de distribuidores e reparadores, validando oficialmente o trabalho de inovação e aprimoramento contínuo realizado por nosso time”, diz.

Como explica o CEO, o processo de certificação exigiu o atendimento a rigorosos critérios técnicos, abrangendo qualidade dos materiais, precisão dimensional, e durabilidade das peças. “Nossos processos produtivos passaram por auditorias detalhadas, incluindo controle de qualidade, rastreabilidade e conformidade com as especificações exigidas pelo mercado de reposição. Além de garantir a certificação, esse processo nos impulsiona a elevar constantemente os padrões internos e a identificar novas oportunidades de aprimoramento e expansão”, detalha.

A certificação da Ponteiras Rodrigues abrangeu componentes da linha de lataria, como para-lamas e capôs, peças essenciais para o mercado de reparação automotiva. Esses produtos passaram por testes rigorosos de qualidade e desempenho, assegurando que ofereçam encaixe preciso, durabilidade superior. A empresa já tinha participado de processo semelhante, pois sempre se destacou pela busca por validações técnicas e processos de auditoria que assegurem a qualidade de seus produtos. “Já passamos por avaliações de clientes estratégicos e parceiros internacionais, que exigem conformidade com padrões elevados. Além disso, mantemos um sistema interno robusto de controle de qualidade, incluindo inovações como um novo sistema de pintura eletroforética com durabilidade superior”, comenta Rodrigues.

Para o CEO, em termos de mercado a certificação estabelece um novo patamar de qualidade no aftermarket, consolidando a percepção de que as peças certificadas atendem aos mais altos padrões do setor. “A certificação desenvolvida pela ANFAPE representa um marco importante para o mercado de reposição, estabelecendo critérios técnicos claros e promovendo a valorização dos fabricantes nacionais que se comprometem com padrões elevados de qualidade. “Essa iniciativa fortalece toda a cadeia do aftermarket, oferecendo ao consumidor final mais segurança e confiabilidade”, afirma Rodrigues.

Cronologia da certificação

A iniciativa para implantar a certificação de latarias da ANFAPE partiu de uma análise do mercado de autopeças ao redor do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, como explicou o Diretor Executivo da entidade, Roberto Monteiro. “A ANFAPE confirmou a exigência de certificação para comercialização dos produtos no aftermarket desses mercados. Na América do Sul, somente a Argentina exige algum tipo de certificação e, no Brasil, nunca houve esse interesse, até que a ANFAPE entendeu que havia chegado a hora de equiparar os produtos da indústria nacional aos componentes fabricados pelos principais mercados mundiais”. Em assembleia com Associados, a Diretoria decidiu dar início ao Processo de Certificação e firmou parceria com a Intertek do Brasil Inspeções Ltda., empresa global líder em serviços de Garantia, Testes, Inspeção e Certificação (ATIC), com mais de 130 anos de história, rede de mais de 1.000 instalações em mais de 100 países e mais de 44 mil colaboradores.

Segundo a Gerente de Negócios, Amanda Strumiello, a Intertek oferece soluções inovadoras que abrangem todos os aspectos da vida, ajudando empresas a garantir a qualidade, segurança e sustentabilidade de seus produtos e processos. “A iniciativa da ANFAPE é muito positiva, pois certificações de qualidade e segurança têm um impacto significativo nas empresas. Entre os principais benefícios estão melhoria da Credibilidade e Confiança, Vantagem Competitiva, Eficiência Operacional, Acesso a Novos Mercados, Melhoria Contínua e Redução de Custos”.

A Gerente detalha que o procedimento para a certificação é desenvolvido em várias etapas, para garantir que os produtos atendam aos requisitos de qualidade e segurança. “Iniciamos com análise documental dos modelos e famílias de autopeças. Depois realizamos auditoria no processo produtivo da fábrica, com base na norma ISO 9001 (vigente), onde também serão lacradas amostras representativas das famílias e/ou modelos dos produtos, que serão encaminhadas para laboratórios de ensaios, onde serão submetidas a diversos testes para verificar sua conformidade com os requisitos técnicos e de segurança de normas nacionais e internacionais. Estando todas etapas concluídas em conformidade, uma análise crítica é realizada para posterior emissão do certificado. Após a emissão inicial, anualmente um processo de manutenção do certificado será realizado, onde as etapas serão novamente realizadas”, relata.

Os parâmetros para desenvolver a certificação para a ANFAPE incluíram qualidade e segurança nas autopeças, sustentabilidade nas práticas de produção e comercialização das autopeças, livre concorrência. O pré-requisito principal é ser associado a ANFAPE, ser um fabricante ou importador de autopeças de reposição e estabelecer um contrato formal com a Intertek. “Para a indústria, a certificação resulta em ganhar produtividade ao adequar sua linha de fabricação às normas de segurança e qualidade. Para a qualidade dos produtos, significa mantê-los atendendo a normas nacionais e internacionais de segurança e qualidade. E para o mercado, representa a comercialização de produtos avaliados e seguros, promovendo uma concorrência justa”, avalia Amanda.

Na visão da Gerente, a indústria deve manter o sistema de gestão da qualidade do processo produtivo sempre sob controle. “Dessa forma, a certificação trará ganhos não só de credibilidade às marcas de autopeças, mas também um nivelamento no mercado de reposição quanto a segurança e qualidade dos produtos. A adequação dos processos produtivos, projetos e produtos, trarão benefícios à indústria e ao mercado, garantindo um melhor direito de escolha dos consumidores”, finaliza.