Alper Seguros e Cooprosoja firmam parceria para blindar patrimônio de produtores rurais

Aliança estratégica entre a gigante do setor de seguros e a cooperativa da Aprosoja MT leva soluções customizadas e alto poder de negociação ao dia a dia do produtor rural – A Alper Seguros, uma das maiores consultorias e corretoras de seguros do Brasil, anuncia uma parceria estratégica com a Cooprosoja, braço cooperativista da Aprosoja MT (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso), que reúne cerca de 10 mil associados. Sob o conceito “A Cooprosoja produz. A Alper protege”, a união visa oferecer soluções customizadas de gestão de riscos, com foco inicial em maquinários agrícolas, garantindo previsibilidade financeira em um cenário de transformações e desafios climáticos no campo.

A aliança combina a força produtiva com a maior cooperativa agrícola em associados do estado de Mato Grosso, setor com a expertise técnica da Alper. O objetivo principal é retirar o “peso da incerteza” dos ombros do produtor, permitindo que ele foque exclusivamente na produtividade enquanto seu investimento — especialmente em frotas de tratores e colheitadeiras — permanece protegido por condições exclusivas de mercado.

Para a Alper, o momento atual do agronegócio exige mais do que coberturas genéricas; exige uma relação de confiança e custo-benefício real. “O segmento agro enfrenta um cenário desafiador e entendemos que, mais do que nunca, é o momento de levar segurança e proteção aos produtores com diferenciais e uma relação justa”, afirma André Lins, Vice-Presidente de Agronegócios da Alper Seguros. “Nossa união com a Cooprosoja gera confiança para que o cooperado foque em seu negócio, sabendo que seu investimento está protegido por uma equipe que entende as especificidades de cada etapa da safra.”

Pelo lado da Cooprosoja, a parceria é vista como um passo fundamental para a profissionalização da gestão de riscos dentro das propriedades rurais associadas. “A missão da Cooprosoja é buscar ferramentas que garantam a competitividade e a sustentabilidade do nosso cooperado. Identificamos na Alper o parceiro ideal para oferecer uma proteção que não seja apenas um custo, mas um item de sobrevivência financeira”, destaca Fernando Cadore, presidente da Cooprosoja. “Estamos viabilizando o acesso a condições de mercado que o produtor dificilmente encontraria sozinho, garantindo que o patrimônio construído com anos de trabalho esteja devidamente blindado”.

Diferenciais em maquinários e tecnologia

Um dos grandes destaques da parceria são as condições especiais para equipamentos comercializados pela Cooprosoja. Graças ao poder de negociação da Alper, o cooperado terá acesso a níveis de cobertura superiores e processos de sinistro acelerados. No modelo fast track, danos menores têm liberação de reparo facilitada, e há coberturas previstas para a locação de máquinas reserva, evitando o prejuízo da “máquina parada”.

A operação será suportada pela plataforma Alper Agro, ferramenta digital que dará agilidade e visibilidade total à gestão das apólices, permitindo que cooperativa e corretora acompanhem cada etapa do processo de proteção de forma transparente.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada na Gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Transportes, Linhas Financeiras, Agro, Massificados, Auto e demais linhas, com atuação em todo o país, nos mais diversos segmentos, pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência nos processos. Com mais de 1200 funcionários e 28 escritórios pelo país, ao todo são 26 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Sobre a Cooprosoja

Cooperativa ligada à Aprosoja MT, a Cooprosoja conta com quase 2 mil associados e é focada em gerar valor, escala e segurança para os produtores de soja e milho do Brasil.