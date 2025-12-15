Alper Seguros anuncia aquisição estratégica da Elevus, potencializando unidade de Riscos Corporativos

Quarta transação na unidade de Riscos Corporativos, a aquisição incorpora os sócios Fernando Demier e Marcelo Ries no time e consolida a Alper no mercado de seguros para grandes empresas – A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do país, anuncia a aquisição estratégica da Elevus, consultoria em riscos e seguros empresariais sediada no Rio de Janeiro/RJ. A transação visa fortalecer a unidade de Riscos Corporativos da Alper, agregando expertise e talentos de alto nível.

A aquisição total da operação da Elevus representa um passo significativo para consolidar a posição da Alper no mercado, sendo a quarta transação na unidade de Riscos Corporativos, liderada por Fábio Ursaia, VP sênior responsável por Riscos, Agro, Specialty e resseguros da Alper Seguros. O movimento está totalmente alinhado com a estratégia de fortalecimento do portfólio da Vertical de Riscos e Seguros com foco em seguros de grandes empresas.

“Com essa fusão, esperamos ótimas sinergias como, por exemplo, o know-how de especialistas da Elevus, que se junta com o time e portfólio da Alper. E, como consequência, além do aumento da nossa carteira de clientes, também temos a possibilidade de geração de novos negócios na carteira de clientes da corretora comprada. Com a Alper e Elevus juntas, proporcionamos a possibilidade e condições para contratação de todos os seguros em um único lugar, no conceito de one-stop-shop”, afirma Fábio Ursuaia, VP sênior responsável por Riscos, Agro, Specialty e resseguros da Alper Seguros.

“A Elevus ficou reconhecida por grandes clientes no mercado por sua qualidade no atendimento e por fazer boas estratégias de transferência de risco. E como temos uma carteira relevante de clientes, queremos usar este know how para oferecer esse serviço a eles”, afirma Victor Machado, diretor executivo de M&A e novos negócios da Alper Seguros.

Elevus: excelente referência

Fundada em 2023, a Elevus atua como Risk Manager externo, prestando consultoria especializada em riscos e seguros empresariais e servindo como intermediária entre seus clientes e grandes brokers. Sua proposta de valor está na união de know how transformados em ação no mercado segurador, buscando programas de proteção mais transparentes e conscientes para grandes organizações.

A estrutura societária da Elevus é composta pelos sócios Fernando Abranches Demier e Marcelo Petek Ries. Com a aquisição, Fernando Demier, fundador e CEO da Elevus, irá assumir a posição de Diretor de Relacionamento de Riscos Corporativos na Alper. Marcelo Ries, por sua vez, se tornará producer na corretora.

Fernando Demier possui um histórico robusto no setor. Ele possui bacharelado em Administração (PUC-RJ) e com MBAs em Finanças (Coppead UFRJ) e Marketing (FGV). Ele dedicou 18 anos à Aon, onde ocupou posições de Executivo de Relacionamento, Diretor da Região Nordeste e Diretor de Produtos Financeiros, liderando a área de seguros Garantia. Antes de fundar a Elevus em 2023, atuou como Diretor de Digital & Growth na BMG Seguros por um ano.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada na Gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Transportes, Linhas Financeiras, Agro, Massificados, Auto e demais linhas, com atuação em todo o país, nos mais diversos segmentos, pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência nos processos. Com mais de 1200 funcionários e 28 escritórios pelo país, ao todo são 26 empresas adquiridas sob a atual gestão.