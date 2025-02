Allianz estende oferta personalizada ao seguro Residência

Produto permite que clientes escolham as coberturas que mais adequam às suas demandas – A Allianz Seguros segue com a proposta de oferecer produtos e serviços cada vez mais flexíveis e adaptáveis às necessidades da sociedade e, assim como fez no seguro de Vida, acaba de lançar uma oferta personalizada para o seguro Residência. Com a novidade, além dos pacotes, os clientes agora têm a possibilidade de escolher exatamente quais coberturas e assistências desejam contratar em sua apólice.

Além da cobertura básica, que protege o segurado contra incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronaves e fumaça, a oferta personalizada traz uma série de opções para que o cliente selecione aquelas que mais se adequam às suas demandas. Entre as coberturas disponibilizadas, estão: danos elétricos; Responsabilidade Civil Familiar; vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo; desmoronamento; quebra de vidros, mármores e granitos; perda e pagamento de aluguel; ruptura de tanques e tubulações; tumultos, greves e lockouts; roubo e furto qualificado de bens (dentro e fora da residência); e equipamentos eletrônicos. Também são oferecidas coberturas para joias e obras de arte, despesas extraordinárias (que ampara o segurado com despesas extras de sinistro) e impacto de veículos (que cobre danos causados por um veículo de terceiro ao imóvel segurado).

“Cada residência é única e traz diferentes tipos de características e riscos. Contratar um seguro residencial personalizável é uma forma de garantir que sua casa e bens estejam protegidos de maneira mais eficaz e alinhada ao seu perfil e realidade, com mais flexibilidade e controle”, destaca Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros. “São detalhes que fazem toda a diferença no momento da contratação e contribuem para aumentar ainda mais a percepção de valor ao produto”, completa.

Assistências opcionais

Além da oferta personalizada, a Allianz disponibiliza três opções de pacotes com coberturas e limites fixos (“Compacto”, “Ampliado” e “Exclusivo”) no seguro Residência. Em todas elas, passa a ser opcional a contratação de pacotes da Assistência 24 horas, que oferecem serviços voltados a emergências domésticas como chaveiro, desentupimento, vidraceiro, limpeza de caixa e até mesmo serviços voltados aos pets e check-up do lar.

Aprimoramentos na jornada de contratação

A Allianz também promoveu atualizações na jornada de contratação do seguro Residência. Com isso, os corretores parceiros passam a ter acesso a perguntas mais simples. Também foram feitas alterações em duas classificações no campo “Uso do Imóvel”, tornando o processo de adesão ao seguro ainda mais objetivo.

“Essas modificações foram feitas a pedido dos próprios corretores. Com essas mudanças, buscamos mostrar aos corretores que estamos, de fato, escutando o que eles têm a nos dizer e caminhando, cada vez mais, para atender às suas demandas”, conclui Morita.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros