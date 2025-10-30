Affiance anuncia parceria exclusiva com a MedSênior em Minas Gerais

A Affiance Administradora de Benefícios oficializou, no dia 28 de outubro, em Belo Horizonte, o lançamento do plano coletivo por adesão da MedSênior — operadora especializada na saúde do público com mais de 44 anos. O evento, que contou com a presença de corretores, executivos das empresas e parceiros de negócios, marcou o início das vendas do novo produto, que será distribuído exclusivamente pela Affiance e representa um marco na ampliação do portfólio de soluções da MedSênior no Estado.

Voltado a beneficiários 44+, sem limite máximo de idade, o plano chega ao mercado com o propósito de oferecer mais uma opção de qualidade e competitividade para corretores e clientes. Com diferenciais como rede própria, serviço de coleta domiciliar, teleconsulta, gestão de saúde personalizada e atendimento com enfermeiro e concierge, o produto reforça a proposta da MedSênior de promover o cuidado integral, com foco em prevenção e qualidade de vida.

Durante a apresentação, a gerente comercial da operadora em Minas Gerais, Amanda Assis, destacou que o lançamento amplia o leque de oportunidades para o canal corretor. “Por muito tempo, a MedSênior foi reconhecida pelo produto voltado à pessoa física. No fim do ano passado, lançamos o PME e, agora, o adesão, que chega para ampliar o portfólio e garantir novas possibilidades de negócio. É um produto competitivo, com preço diferenciado e benefícios exclusivos, como a coleta domiciliar, teleconsulta e carteirinhas digital e física — algo que o nosso público valoriza muito”, afirmou.

O diretor comercial nacional da MedSênior, Rafael Maganete, reforçou a importância da parceria com a Affiance e o papel estratégico do novo produto. “Estamos comemorando, em Belo Horizonte, o início de uma grande parceria. O plano coletivo por adesão vem para complementar o portfólio do corretor e garantir que ele nunca perca venda. Temos agora o individual, o PME e o adesão, cada um atendendo a um perfil de cliente”, ressaltou.

Ao longo do evento, Maganete ainda anunciou novidades. Segundo ele, além das opções Enfermaria, Apartamento e Black — que já inclui seguro-viagem nacional de até R$ 30 mil —, a operadora vai oferecer também o MedSênior Infinite. “Trata-se de um plano premium, com rede ampliada e atendimento personalizado, voltado a quem busca ainda mais exclusividade e conforto”, acrescentou.

A diretora comercial da Affiance, Fabiana Cardoso, celebrou a nova fase da empresa em Minas Gerais, marcada pela exclusividade na comercialização do produto. “A parceria com a MedSênior reforça nossa presença no mercado e abre novas oportunidades de crescimento. É uma união de forças, com equipes alinhadas ao mesmo propósito: entregar produtos de qualidade e gerar valor para o corretor. As vendas estão oficialmente liberadas e já começamos com energia total”, comemorou.

Os corretores presentes no lançamento destacaram o diferencial do produto para o canal. Guilherme Martins, um dos participantes, ressaltou a competitividade da nova tabela de preços. “A tabela do plano por adesão é cerca de 10% mais baixa que a do individual, o que gera uma economia real para o cliente. Além disso, a Affiance oferece vigências a cada cinco dias — 1º, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 —, permitindo liberação rápida para consultas e exames. Esse dinamismo é um diferencial que nenhuma outra administradora tem hoje no mercado”, enfatizou.

A comercialização do produto será feita pela Simetria Brasil, uma das maiores plataformas de vendas multimarcas do País, reconhecida pela força de seu canal de corretores e pelo apoio à distribuição de planos de saúde em todo o território nacional.

Foto: Executivos da Affiance, MedSênior e Simetria Brasil, durante lançamento, em Belo Horizonte