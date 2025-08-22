Sancor Seguros e Instituto Ambiental de Maringá assinam Pacto Verde

Em mais uma iniciativa alinhada à sua agenda de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, a Sancor Seguros formalizou a adesão ao Pacto Verde, em parceria com o Instituto Ambiental de Maringá (IAM), somando esforços em apoio ao Dia Mundial da Limpeza – Maringá 2025. O movimento global já mobilizou mais de 91 milhões de voluntários em 211 países, unindo cidadãos, empresas, instituições e governos na busca por um planeta mais limpo, saudável e consciente.

Ao integrar essa mobilização, a Sancor reafirma seu compromisso público com o meio ambiente, com a cidadania ecológica e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A companhia reforça sua atuação em linha com o slogan que orienta suas práticas: “segurando um Brasil sustentável”.

“A participação da Sancor no Dia Mundial da Limpeza reforça nosso propósito de contribuir para uma sociedade mais justa e responsável ambientalmente. Iniciativas como essa fortalecem a consciência coletiva, estimulam a adoção de práticas sustentáveis e traduzem, na prática, o compromisso da companhia em segurar um Brasil sustentável”, destacou Janaina Ferreira, Analista de Sustentabilidade da Sancor Seguros.