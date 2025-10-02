MeteoIA é convidada para participar do Evento Pré-COP30 em Brasília

Encontro reúne lideranças e especialistas para debater o papel do setor de seguros e das finanças sustentáveis na agenda climática brasileira – A MeteoIA, referência em inteligência artificial aplicada à gestão de riscos climáticos, foi convidada a participar do Evento Pré-COP30, que acontece em 8 de outubro de 2025, a partir das 14h, no Hotel Royal Tulip, em Brasília. Organizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o encontro tem como objetivo preparar o setor de seguros brasileiro para os debates que ocorrerão na COP30, em Belém do Pará, no próximo mês.

O evento discutirá os temas centrais da Casa do Seguro durante a COP30, com destaque para o papel estratégico do mercado de seguros no desenvolvimento da infraestrutura nacional, no agronegócio, na proteção social e nos investimentos sustentáveis. Também será abordada a contribuição do setor na aceleração da agenda de finanças sustentáveis, reforçando a importância de integrar soluções de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Segundo Dr. Gabriel Perez, cofundador da MeteoIA e PhD em Ciências do Clima, o convite representa um reconhecimento da relevância das soluções tecnológicas desenvolvidas pela empresa. “Estar no Pré-COP30 ao lado das principais lideranças do setor de seguros brasileiro é uma oportunidade única de mostrar como ciência e tecnologia podem gerar impacto real. O MIA, nossa plataforma de modelagem climática baseada em IA, tem apoiado seguradoras, gestores públicos e empresas a antecipar eventos extremos e reduzir riscos de perdas econômicas e humanas. Essa é uma contribuição direta para um futuro mais resiliente e sustentável.”

Para Dr. Thomas Martin, também cofundador da MeteoIA e PhD em Ciências Atmosféricas, o evento reforça a necessidade de unir ciência e mercado em prol da sociedade. “A COP30 será um marco global, e o Pré-COP30 é uma etapa essencial para posicionarmos o Brasil como protagonista na agenda climática. Nossa missão é transformar dados complexos em soluções práticas, que ajudem tanto na precificação de riscos quanto na proteção de comunidades vulneráveis. Participar desse diálogo estratégico é fundamental para mostrar como a inteligência climática pode acelerar a transição para uma economia mais sustentável.”

A participação da MeteoIA confirma sua atuação em temas estratégicos para a transição climática, ampliando seu diálogo com seguradoras, reguladores e agentes de mercado. A empresa vem se consolidando como parceira na construção de soluções paramétricas, ferramentas de monitoramento climático e políticas públicas de resiliência, atuando em setores como agricultura, energia, logística e infraestrutura.

O Evento Pré-COP30 será um momento decisivo para alinhar expectativas, compartilhar iniciativas e fortalecer a presença do Brasil como protagonista global nas discussões sobre clima, sustentabilidade e finanças verdes.

Sobre a MeteoIA

Com uma abordagem que integra ciência, tecnologia e customização, a MeteoIA atende à crescente demanda por soluções climáticas adaptadas às realidades de cada setor. Oferece um portfólio de produtos de risco climático, serviços de modelagem customizada e P&D. Seu sistema MIA possui um núcleo de IA que foi cuidadosamente aprimorado ao longo de oito anos de pesquisa e inovação. Nomeada uma das 100 startups mais promissoras do Brasil pelo SEBRAE e vencedora do Prêmio ANTT 2024 na categoria Sustentabilidade.

Foto: (E/D) Dr Thomas Martin, cofundador da MeteoIA e PhD em Ciências Atmosféricas, e Dr Gabriel Perez, cofundador da MeteoIA e PhD em Ciências do Clima.