IRB(Re) publica Relatório de Sustentabilidade 2024

Ressegurador destaca avanços em inovação, gestão de riscos, sustentabilidade e consolidação da estratégia de crescimento responsável – O IRB(Re) publicou nesta quarta-feira (30/04) seu segundo Relatório Anual de Sustentabilidade, referente a 2024. O documento, alinhado às orientações da Global Reporting Initiative (GRI), aborda aspectos ambientais, sociais e de governança (ASG). A íntegra do documento está disponível no site do ressegurador: www.irbre.com.

“Encerramos, em 2024, o turnaround do IRB(Re), conduzido com resiliência, responsabilidade e integridade. Agora, iniciamos um novo capítulo, focado em eficiência, controle e inovação a fim de fortalecer a sustentabilidade dos negócios. A evolução dos nossos resultados está ligada à eficácia da estratégia da companhia, centrada na rentabilidade e na proximidade com os clientes. Seguimos firmes no propósito de proteger o futuro da sociedade”, afirma Marcos Falcão, CEO do IRB(Re).

Além dos resultados econômico-financeiros, o relatório destaca evolução em diversas frentes estratégicas, reforçando a solidez, a responsabilidade e a visão de futuro da companhia. Eduarda de La Rocque, diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade do IRB(Re), ressalta avanços relevantes em solvência, liquidez e gestão de riscos, com reconhecimento das agências de rating internacionais.

“Fortalecemos nossa governança, com práticas alinhadas à Susep e à União Europeia, e intensificamos o monitoramento de riscos de mudanças climáticas, cibernéticos e reputacionais. Consolidamos ainda a integração da sustentabilidade à gestão de riscos, antecipando a análise da materialidade financeira de riscos ASG para a adoção dos relatórios IFRS S1 e S2. Também evoluímos em diversidade, inclusão e responsabilidade social, reafirmando nosso compromisso com práticas éticas e inovadoras para o fortalecimento do mercado de seguros”, afirma.