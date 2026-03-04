MDS conclui a maior operação de M&A na corretagem de seguros em Portugal com a aquisição da Seguramos e reforça sua liderança no país

Em uma operação que une a corretora líder a uma das 10 maiores em volume de negócios em Portugal, a MDS passou a deter 50,1% do capital social da Seguramos, tornando-se sua acionista majoritária. A transação, alinhada à estratégia de crescimento, diversificação de competências e transformação do modelo de negócios da companhia, resulta da aquisição da participação anteriormente detida pelo Grupo Proef, seguida de um aumento de capital.

Trata-se da maior operação já realizada por uma corretora sediada em Portugal, reforçando estruturalmente a liderança da MDS, consolidando sua participação de mercado — significativamente superior à dos demais operadores — e posicionando-a como a maior distribuidora de seguros do país.

Com a conclusão da operação, a MDS Portugal passa a administrar um volume de prêmios de cerca de 600 milhões de euros e uma receita de aproximadamente 95 milhões de euros no território português.

A integração da Seguramos permitirá à MDS ampliar sua capilaridade no país, com a duplicação de sua rede qualificada de agentes que passa a contar com cerca de 1.000, além da maior rede de escritórios do país, totalizando 49. A operação fortalece ainda a presença da companhia em regiões estratégicas e complementares às localidades onde a MDS já atua, , onde a Seguramos possui forte atuação.

Fundada em 1962, a Seguramos conta com aproximadamente 100 colaboradores, uma das maiores redes de distribuição e presença consolidada nas regiões Norte e Centro de Portugal, totalizando 18 escritórios nacionais.

O atual acionista e CEO da Seguramos, Mário Ramos, mantém uma participação estratégica relevante de 49,9% do capital social da empresa, assegurando continuidade, proximidade ao negócio e total alinhamento no desenvolvimento e execução do projeto. A equipe de gestão continuará sob a sua liderança, com Ezequiel Silva como CCO & COO e Luís Queiroz como CFO, passando ainda a integrar Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, e Mário Vinhas, COO da MDS Portugal, como administradores.

Para Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, “a Seguramos é uma organização com história, dimensão relevante, forte presença territorial e uma cultura de proximidade com o cliente que valorizamos. Essa aquisição fortalece estrategicamente nossa liderança em Portugal, projeta a companhia para uma nova dimensão de mercado e amplia nossa capilaridade, garantindo maior capacidade de resposta e excelência no atendimento a clientes e parceiros em todo o país.”

Já Mário Ramos, CEO da Seguramos, afirma que “a integração na MDS representa uma oportunidade estratégica para acelerar o nosso crescimento e ampliar a nossa capacidade de resposta, agora reforçados com o acesso aos recursos, escala e especialização de um grupo de dimensão internacional, com claros benefícios para os nossos colaboradores, clientes e parceiros.”

A operação contou com assessoria estratégica e financeira da PTCG, assessoria jurídica da Deloitte Legal TELLES e da PLMJ, além de due diligence financeira e fiscal conduzida pela EY.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 50.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África e no Chile com a marca MDS RE. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.