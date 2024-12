MDS Brasil expande operações com aquisição da APR Seguros

Movimento reforça o segmento de Riscos Empresariais da companhia e amplia a participação da MDS no mercado de seguros brasileiro – A MDS Brasil anuncia a aquisição da APR Seguros, uma corretora especializada em seguros empresariais. Essa compra é mais um passo importante na estratégia de expansão da MDS no Brasil, que assume a gestão de uma carteira com mais de 800 clientes, totalizando aproximadamente 150 milhões de reais em prêmios. Com forte presença em São Paulo, a incorporação da APR Seguros potencializa o segmento de Riscos Empresariais da MDS, responsável por comercializar produtos de ramos elementares para o mercado corporativo.

“Essa aquisição é mais um passo estratégico fundamental, que fortalece nossa presença no Brasil e reflete nosso compromisso com o crescimento sustentável na região, somando-se às outras incorporações já realizadas no país, incluindo a mais recente, D’Or Consultoria, que nos consolidou como líderes no segmento de Saúde e Benefícios. A APR Seguros chega para reforçar a nossa atuação no segmento de Riscos Empresariais, agregando à nossa carteira importantes clientes que passam a contar com todos os produtos e serviços que oferecemos no Brasil e internacionalmente”, comenta Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

A APR Seguros possui mais de 20 anos de experiência e se destaca pelo uso de tecnologia e atendimento personalizado em setores como Frota, Property, Responsabilidade Civil e Seguro Garantia. Tuca Ramos, fundador da APR Seguros, e os principais executivos da empresa, se juntam ao time da MDS Brasil e seguem à frente da operação.

“Este novo capítulo representa não apenas um marco significativo para a APR Seguros, mas também uma oportunidade incrível para nossos colaboradores e clientes. Estamos animados com a integração das equipes, pois sabemos que a MDS possui uma cultura muito forte focada em pessoas, criando um ambiente que favorece o desenvolvimento e a geração de oportunidades para todos. Estou confiante de que, sob esta nova estrutura, poderemos crescer rapidamente e oferecer soluções ainda mais inovadoras para atender às demandas do mercado,” finaliza Tuca Ramos CEO da APR Seguros.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile por meio da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.

Foto: Bruno Iannnuzi, Farid Eid Filho, Orlando Koei Kanashiro, Ariel Couto, Tuca Ramos, Caio Carvalho, Igor Esteves Pinheiro, Bruno Rafael Ferreira Martins, Carlos Oliveira, Luciana Lopardo e Marcos_MDS Brasil Divulgação