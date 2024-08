MDS Brasil e Instituto FESA C.R.O.M.A finalizam segunda turma do Programa de Mentoria Voluntária

Novo ciclo contou com 15 Jovens do CAMP Mangueira, no Rio de Janeiro, em sessões de mentoria focadas no desenvolvimento profissional e pessoal – A MDS Brasil, em parceria com o Instituto FESA C.R.O.M.A, concluiu a segunda turma do Programa de Mentoria Voluntária, com 15 jovens do CAMP Mangueira, no Rio de Janeiro. Este programa visa capacitar os participantes para a construção de seus próprios projetos de vida, por meio de seis sessões de mentoria.

“A MDS Brasil está comprometida em apoiar e capacitar jovens para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional por meio do Programa de Mentoria Voluntária”, conta Luciana Lopardo, Diretora Executiva de Recursos Humanos da MDS Brasil.

Os 15 mentores do programa foram colaboradores da MDS Brasil e abordaram temas para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens, incluindo Autoconhecimento, Análise SWOT, Escolha e Plano de Desenvolvimento Profissional, Currículo, LinkedIn e Simulação de Entrevista. “O objetivo foi preparar esses jovens para o mercado de trabalho e ajudá-los a planejar suas carreiras com confiança e clareza”, explica Luciana. O programa se encerrou em uma formatura, realizada no dia 25 de julho, com a entrega de uma placa de homenagem, momento em que os participantes puderam compartilhar lições e aprendizados.

Lançado no segundo semestre de 2023, em São Paulo, o Programa de Mentoria Voluntária teve a sua primeira turma em parceria com a Casa José Coltro, com a participação de 20 profissionais da MDS Brasil e 20 jovens de 16 a 20 anos do Capão Redondo.

“O Instituto FESA C.R.O.M.A atua para impulsionar a empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social. A base do trabalho é investir em formação profissional para alcançar a transformação social. Para isso, uma das nossas maiores iniciativas é a mentoria com profissionais de mercado sobre autoconhecimento, planejamento profissional e mercado de trabalho, que tem como impacto o desenvolvimento e oportunidades reais de trabalho”, reforça Layla Marques, Gerente de Projetos e Operações do Instituto FESA C.R.O.M.A.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e também na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile por meio da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.

Sobre Instituto FESA C.R.O.M.A

O Instituto FESA C.R.O.M.A (Criando e Reconhecendo Oportunidades para Mudar o Amanhã) é uma Associação Sem Fins Lucrativos do ecossistema FESA Group, fundada por seu CEO, Carlos Guilherme Nosé, em 2018. Seu objetivo é impulsionar a empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social, sendo uma ponte entre o terceiro setor e o mercado de trabalho, proporcionando desenvolvimento e oportunidades de trabalho. No Brasil foram mais de cinco mil jovens impactados, mais de 15 mil famílias impactadas e em média 59% de empregabilidade após as mentorias. Para mais informações, acesse este link: https://fesagroup.com/nossas-solucoes/croma/