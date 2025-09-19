Sou Segura inicia nova rodada de patrocínios para 2026

A Sou Segura inicia a campanha para entrada de novos patrocinadores e apoiadores. As cotas de patrocínio e ativações já estão disponíveis para as empresas interessadas em impulsionar o crescimento da representatividade feminina no ambiente corporativo.

Em 2026, a Sou Segura inovará em sua forma de colaboração, relacionamento com parceiros, adicionando flexibilidade e personalização na escolha de contrapartidas.

As patrocinadoras terão pontos para trocar pelas contrapartidas que melhor atendem as suas necessidades.

Há 6 cotas disponíveis, incluindo a nova cota “Citrino” desenhada para empresas de menor porte. São elas:

“Diamante” (com direito a 100 pontos);

“Rubi” (75 pontos);

“Safira” (55 pontos);

“Esmeralda” (35 pontos);

“Ametista” (25 pontos); e

“Citrino” (18 pontos).

Com esse novo sistema de pontuação, a empresa se beneficiará da contrapartida que melhor se encaixa em sua estratégia.

Juntos, Sou Segura e patrocinadores podem construir um ambiente com igualdade, inclusão e oportunidades para todos.

SOU SEGURA

A Sou Segura é uma entidade sem fins lucrativos que promove a equidade de gênero no mundo corporativo.

Um movimento que já contou com a participação de dezenas de marcas ao longo dos anos e que representa mais de 50 mil mulheres.

Constituída por representantes de todo o mercado, incluindo seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguros e de resseguros, prestadoras de serviços, escritórios de advocacia e empresas clientes dos mais diversos setores da economia, a Sou Segura consolida, a cada ano, sua posição de entidade líder no mercado de seguros com foco construção na equidade de gênero, inclusão, capacitação das profissionais – e crescimento do percentual de executivas que ocupam cargos de direção nas empresas do mercado.

A Sou Segura também propaga vozes de lideranças femininas que podem contribuir para inspirar e equipar mulheres para que todas possam chegar ao topo. São mulheres plurais, que têm o propósito de abrir caminhos para que outras cheguem aonde sonham.

É muito bom saber que essas novidades aumentam os investimentos da Sou Segura na capacitação das mulheres. Para o próximo ano, os patrocínios recebidos terão um foco ainda maior no impacto direto de mulheres.

Para saber mais sobre a campanha de patrocínio 2026 da Sou Segura entre em contato pelo e-mail: diretoria@sousegura.org.br.