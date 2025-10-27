Sancor Seguros assume naming do vôlei feminino de Maringá

A Sancor Seguros reafirma seu compromisso com o esporte no Paraná e se torna a patrocinadora oficial do time feminino de vôlei de Maringá. A equipe agora passa a se chamar oficialmente Sancor Seguros Vôlei. Em continuidade ao patrocínio iniciado no ano passado, a iniciativa marca uma nova fase na equipe, que é a única representante feminina no Campeonato Paranaense.

O técnico Aldori Gaudencio Junior destaca a parceria como um divisor de águas. “Ter a Sancor abraçando o projeto, assumindo o naming e investindo no nosso trabalho é de fundamental importância, pois nos proporciona um maior investimento, uma melhor infraestrutura e oportuniza que o trabalho seja melhor executado”, afirma.

Segundo ele, o apoio consolida não apenas a performance em quadra, mas também a conexão com os torcedores. “Esse novo nome já começa a ganhar força, a ser acolhido pelos torcedores e, com certeza, logo nós vamos escutar ele ecoar pelos nossos ginásios. A parceria representa crescimento, uma maior perspectiva de desenvolvimento e maiores resultados a curto, médio e longo prazo”, completa.

Paulo Dawibida, CCO da Sancor, ressalta a estratégia de aproximação com a comunidade. “O vôlei é paixão no Paraná, e apoiar a única equipe feminina do campeonato reforça o nosso compromisso de incentivar o esporte e estar lado a lado com quem faz a diferença”, destaca.

Para a companhia, estar associada ao time vai além da visibilidade. “Queremos estar perto de um projeto que inspira e que valoriza o protagonismo feminino”, afirma Rodrigo Theodoro, Coordenador de Comunicação, Marketing e Eventos.

Com a nova identidade, o Sancor Seguros Vôlei inicia a temporada trazendo consigo não apenas o apoio da torcida, mas também a força de uma parceria que promete render frutos dentro e fora das quadras.