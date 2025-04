Rio Grande Seguros patrocina participação de Orkut Buyukkokten no South Summit Brazil 2025

O engenheiro turco, fundador do Orkut, é um dos principais nomes mundiais presentes no evento que acontece de 09 a 11 de abril em Porto Alegre – A Rio Grande Seguros, Previdência e Capitalização, maior seguradora de pessoas com sede no Rio Grande do Sul – RS, está patrocinando um dos principais palestrantes do South Summit Brazi 2025. Orkut Buyukkokten, engenheiro turco fundador da rede social Orkut, é um dos headliners do evento, que acontece em Porto Alegre, de 09 a 11 de abril. Com a tagline “Beyonde Resiliencia”, o encontro pautará também a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024.

Orkut Buyukkokten tem profunda experiência em mídias sociais e tecnologias móveis, que levaram à adoção em larga escala do orkut.com. A rede social reuniu mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo e no seu auge foi responsável por mais de 50% das visualizações de páginas do Google. Orkut dedica sua vida a unir as pessoas por meio da tecnologia e continua a inspirá-las ao redor do mundo a se unirem e fazerem conexões autênticas. O cientista é um conhecido pioneiro social com mestrado, doutorado e Ph.D. em Ciência da Computação pela Universidade de Stanford.

“Este patrocínio reafirma o compromisso da companhia com a inovação e o fortalecimento do ecossistema empreendedor e tecnológico do Rio Grande do Sul, especialmente num momento em que o evento tem o compromisso de se integrar ao Plano Rio Grande, programa de Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul. A inovação está no nosso DNA, e é por isso que apoiamos a participação de Orkut Buyukkokten, criador de uma das primeiras redes sociais de impacto global. Sua presença será uma inspiração para o surgimento de novas ideias, impulsionando a competitividade da economia gaúcha por meio da inovação e tecnologia”, ressalta César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência e vice-presidente Corporativo da Icatu Seguros.

César participará ainda de um bate-papo com o CEO e Fundador da ZOOX Smart Data, Rafael de Albuquerque, no dia 10 de abril, quinta-feira, às 16h35. Os dois executivos abordarão o tema “Redefinindo o setor de seguros: dados, IA e o futuro do mercado” no palco Explorer do South Summit. A Zoox é especialista em datatech, com foco em dados e IA e atualmente tem clientes em mais de 25 países.

Foto: César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência