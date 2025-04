Quando Mudar de Marca? Mudanças de Identidade no Mercado de Seguros

Por: Igor Sabino – Diretor de Marketing da Agência Seg News e Diretor de Publicidade na Exb Agency (Fonte: Blog EXB Agency)

A identidade visual é um dos principais pilares de qualquer marca. Ela não é só um conjunto de cores e formas — é o que comunica os valores, a personalidade e a posição da empresa no mercado. Uma identidade forte cria reconhecimento, gera confiança e aproxima clientes e parceiros.

Mas e quando a marca já não representa mais a essência da empresa? Quando o negócio evolui, o mercado muda ou surge a necessidade de um novo posicionamento, o rebranding pode ser o melhor caminho.

Nos últimos anos, o setor de seguros passou por grandes transformações, e várias empresas decidiram atualizar sua identidade visual. Vamos conferir alguns exemplos marcantes:

Liberty Seguros agora é Yelum Seguradora: Uma jornada bem sucedida que termina para outra começar

No Brasil desde 1996, a Liberty Seguros passou a se chamar Yelum Seguradora após sua aquisição pelo Grupo HDI. O rebranding teve início em novembro de 2023 e o desenvolvimento durou aproximadamente sete meses, com a nova marca sendo lançada em junho de 2024.

A mudança, que teve como desafio garantir um processo de “atrito zero” (sem perda de clientes ou colaboradores), foi conduzida pela agência Ana Couto. De acordo com uma matéria publicada no Meio & Mensagem, o processo de criação envolveu entrevistas com corretores e clientes, além de um brainstorming que gerou mais de 200 possíveis nomes.

A transição da identidade visual também foi cuidadosamente planejada. A nova marca tem como base a letra “Y”, pois a Liberty termina com “Y” e Yelum começa com “Y”.

O novo nome carrega o conceito de liberdade, herdado da antiga marca, representado na ideia da “atitude de ser amarelo”. “Yel” é uma abreviação de “yellow” (amarelo, em inglês), “Lum” remete à luz, e “Um” representa a individualidade da marca para cada consumidor.

💡 Quer saber mais? Acesse a explicação completa no site da Agência Ana Couto.

Porto Seguro simplificou sua marca para Porto;

“Quando fizemos as primeiras pesquisas de marca, percebemos que 98% das pessoas já chamavam a Porto Seguro de ‘Porto’, como um apelido carinhoso” Luiz Arruda, diretor executivo de marketing e clientes da Porto. (Fonte: Meio & Mensagem)

Em Abril de 2022 foi a Porto Seguro quem anunciou a mudança de marca apenas para Porto. Após a mudança a Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Bank se tornaram extensões da marca Porto. Cada uma dessas submarcas possui sua própria proposta de valor, mas todas conectadas à Porto.

A Marca é composta pelo símbolo da vela, pelo logotipo Porto, complementado com o descritivo da atuação da vertical. Cada uma delas recebe uma cor específica, mas todas derivam do azul Essa mudança também vem com um forte trabalho de reposicionamento através de grandes ativações como Rock in Rio, Fórmula 1, Big Brother Brasil e Campus Party.

Confira aqui as informações no site oficial da Porto

Outros exemplos de rebranding no setor de seguros:

Essas mudanças não foram apenas estéticas, mas também estratégicas, buscando maior sintonia com o mercado, uma comunicação mais moderna e um reposicionamento efetivo.

Mudança de Logo – Seguradoras

Estudo de Caso: Rebranding da Única Corretora de Seguros

A Única Corretora de Seguros também passou por um processo completo de rebranding, desenvolvido pela Agência DOCPix. O projeto envolveu desde a definição de um novo tom de voz até a criação de uma identidade visual mais moderna e um site otimizado para conversão.

As mudanças trouxeram um impacto direto na presença digital da corretora. O novo site agora conta com análise de tráfego detalhada, SEO para geração de leads orgânicos e campanhas de tráfego pago. Além disso, o canal do YouTube foi reformulado e, em 2025, terá muitas novidades e conteúdos ricos para fortalecer ainda mais a marca no digital.

Análise Comparativa das Logos da Única Corretora de Seguros

A evolução da identidade visual da Única Corretora de Seguros reflete um amadurecimento da marca, alinhando-se às tendências do mercado e aos seus valores institucionais. Vamos analisar as principais diferenças entre a identidade antiga e a nova:

Mudança de Logo – Única Corretora de Seguros

1. Tipografia e Estilo Visual

Antiga: Apresenta um design tridimensional, com um efeito de sombra e distorção, o que pode comprometer a legibilidade em algumas aplicações digitais e impressas, além de remeter a tendências de design desatualizadas. A tipografia inclinada transmite dinamismo, mas pode passar uma sensação mais informal.

Apresenta um design tridimensional, com um efeito de sombra e distorção, o que pode comprometer a legibilidade em algumas aplicações digitais e impressas, além de remeter a tendências de design desatualizadas. A tipografia inclinada transmite dinamismo, mas pode passar uma sensação mais informal. Nova: A nova logo utiliza uma tipografia mais limpa e moderna, com um alinhamento reto e minimalista. Esse estilo reforça profissionalismo e sofisticação, além de facilitar a aplicação em diferentes formatos e mídias.

2. Uso das Cores

Antiga: A cor vermelha ainda se destaca, mas o efeito de sombreamento e gradiente pode dificultar a leitura, além de parecer desatualizado em relação às tendências de design atuais.

A cor vermelha ainda se destaca, mas o efeito de sombreamento e gradiente pode dificultar a leitura, além de parecer desatualizado em relação às tendências de design atuais. Nova: O vermelho continua presente como cor principal, mas de maneira mais sólida e uniforme. Isso fortalece a identidade da marca e cria um visual mais impactante e memorável.

3. Inclusão do Símbolo Gráfico

Antiga: A logo anterior não apresentava um ícone gráfico, apenas o nome da marca com efeitos estilizados.

A logo anterior não apresentava um ícone gráfico, apenas o nome da marca com efeitos estilizados. Nova: A grande inovação da nova identidade visual é a introdução de um símbolo gráfico que remete a um escudo estilizado com um traço fluído semelhante a uma digital, remetendo à humanização, segurança e proteção – valores essenciais no setor de seguros.

Uma Marca Mais Inovadora e Alinhada aos Valores da Corretora

A nova identidade visual da Única Corretora de Seguros representa um grande salto para a marca. A escolha por um design mais minimalista e um símbolo icônico demonstra um compromisso com a modernidade e a inovação. Essa atualização reforça a credibilidade e transmite maior confiança ao público, elementos essenciais para uma corretora de seguros.

Além disso, a nova logo alinha-se ao posicionamento digital da empresa, tornando-se mais adaptável para uso em plataformas digitais, materiais impressos e campanhas publicitárias. A clareza visual melhora a percepção da marca, permitindo um reconhecimento imediato.

Essa mudança não é apenas estética, mas estratégica. Ela reflete a evolução da Única Corretora de Seguros e sua busca contínua por oferecer as melhores soluções ao mercado, fortalecendo a relação com seus clientes e parceiros.

O rebranding da Única é um exemplo claro de como uma identidade visual bem planejada pode transformar a percepção da marca no mercado, impulsionando sua relevância e seu crescimento.

Se sua empresa está em um momento de transição ou precisa de um reposicionamento estratégico, talvez seja a hora de considerar um rebranding. Na EXB Agency, ajudamos marcas a alcançarem seu potencial máximo através de estratégias visuais e digitais personalizadas.