Pedro Bial traz a importância do planejamento financeiro em nova campanha da Bradesco Vida e Previdência

O filme passa por diferentes marcos da carreira do jornalista e apresentador, além de fazer uma reflexão sobre estar preparado para todos os momentos da vida
Confira o filme: https://www.youtube.com/watch?v=PIDnPRJ_rwQ
O jornalista e apresentador Pedro Bial protagoniza a campanha publicitária da Bradesco Vida e Previdência. A peça reforça, com sensibilidade e proximidade, a importância de estar preparado para os vários momentos da vida, com destaque para os planos de previdência privada como instrumento essencial de planejamento de longo prazo.
A campanha mostra Bial atravessando diferentes marcos de sua história, de coberturas jornalísticas internacionais a bastidores de televisão, até chegar a um ambiente futurista, onde se depara com uma versão mais velha de si mesmo, criada por meio de inteligência artificial. A narrativa sugere que o cuidado com o futuro deve começar hoje, independentemente do caminho que a vida tome.
“Nossa nova campanha traduz a missão de unir uma linguagem emocional, estética refinada e o carisma de um porta-voz como Pedro Bial, que tem forte identificação com o público. Ao promover uma reflexão leve e inspiradora sobre o futuro, seguimos fortalecendo a cultura do cuidado e do planejamento, com clareza e sensibilidade”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.
Criada pela AlmapBBDO e produzida pela Anonymous Content Brazil, a campanha conta com veiculação em TV aberta, mídias digitais, rádio e redes sociais, e reforça o posicionamento da Bradesco Vida e Previdência na construção de uma cultura de proteção e de educação financeira.
