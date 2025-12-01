Pedro Bial traz a importância do planejamento financeiro em nova campanha da Bradesco Vida e Previdência

O filme passa por diferentes marcos da carreira do jornalista e apresentador, além de fazer uma reflexão sobre estar preparado para todos os momentos da vida

Confira o filme: https://www.youtube.com/watch?v=PIDnPRJ_rwQ

O jornalista e apresentador Pedro Bial protagoniza a campanha publicitária da Bradesco Vida e Previdência. A peça reforça, com sensibilidade e proximidade, a importância de estar preparado para os vários momentos da vida, com destaque para os planos de previdência privada como instrumento essencial de planejamento de longo prazo.

A campanha mostra Bial atravessando diferentes marcos de sua história, de coberturas jornalísticas internacionais a bastidores de televisão, até chegar a um ambiente futurista, onde se depara com uma versão mais velha de si mesmo, criada por meio de inteligência artificial. A narrativa sugere que o cuidado com o futuro deve começar hoje, independentemente do caminho que a vida tome.

“Nossa nova campanha traduz a missão de unir uma linguagem emocional, estética refinada e o carisma de um porta-voz como Pedro Bial, que tem forte identificação com o público. Ao promover uma reflexão leve e inspiradora sobre o futuro, seguimos fortalecendo a cultura do cuidado e do planejamento, com clareza e sensibilidade”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Criada pela AlmapBBDO e produzida pela Anonymous Content Brazil, a campanha conta com veiculação em TV aberta, mídias digitais, rádio e redes sociais, e reforça o posicionamento da Bradesco Vida e Previdência na construção de uma cultura de proteção e de educação financeira.

Ficha técnica

Agência: AlmapBBDO

Anunciante: Bradesco Vida e Previdência

Título: Caminhada

Produto: Previdência Privada

Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu

CCO: Pernil

Vice-presidentes de criação: Fernando Duarte e Henrique Del Lama

Diretores de Criação: Daniel Chagas Martins e Igor Cabó

Criação: Fabio Tedeschi

Produção Audiovisual: Diego Villas Bôas, Charles Nobili, Marcia Granja e Giuliano Springhetti.

COO: Rafaela Alves

Atendimento: Maysa Oliveira, Ricardo Palazzin, Fernanda Tognozzi, Karina Cabral, Lu Fonseca, João Haack

Community Manager: Nayara Carvalho

CSO: João Gabriel Fernandes

Planejamento: Rafael de Andrade, Bruna Trevizan Pinge, Henrique Oliveira, Larissa de Souza Simoes e Lucas Carvalho de Souza

Mídia: Mel Carvalho, Leonardo Barbieri Montuori, Diego Bonatti Toledo, Isabella Rosati, Fernanda Mariano, Matheus Correia, Beatriz Buosi, Beatriz Lima e Bruna Farisco

Art Buyer: Tereza Setti, Stephanie Biekarck

Produção executiva: Notorious

Fotografia: Maurício Nahas

Agente: Fernando Machado

Coordenadora de Produção: Nana Rodrigues

Produtor Gráfico: José Roberto

Coordenação Produção Gráfica: Rose Ribeiro

Arte Final: Triple A

Revisão: Eliana Pavan

Agência: ViU

Atendimento: Camila Montezuma, Barbara Braga

Artístico: Mariana de Barros Lima, Gabriel Penedo e Laerte Ferreira

Agência: House Entertainment

Talento: Pedro Bial

Empresário Pedro Bial: Marcos Brandão

Coordenadora de atendimento: Gabriela Olsen

Executiva de atendimento: Andressa Bittencourt

Maquiagem: Chris Bastos

Figurino: Marina Sanvicente

Produtora de Som: Cabaret

Produção Musical: Mauro Kuschnir

Produtor Executivo: Guile Oliveira

Compositor: Guilherme Azem

Mixagem: Gab Scatolin

Finalização: Rafael Laurenti, Cyro Neto e Mauro Kuschnir

Atendimento: Ingrid Lopes, Bruna Rocha e Bárbara Russiano

Coordenação: Chandra Lima, Mavi Capelasso, Leonardo Vieira e Débora Mello

Produtora de Imagem: Anonymous Content

Managing Director: Renata Dumont

Senior Executive Producer: Camila Martinez

Head de Produção: Lu Martins

Director’s Producer: Flavio Lanfredi

Producer: Lili Bigatello

Producer: Mariana Pascutti

Assistente de Executiva: Juliana Costa

Assistente de Coordenação: Carol Latorre

Assistente de Coordenação: Dulce Fernandes

Coordenadora de Pós-produção: Virgini Fares

Assistente de Pós-produção: Thais Alves

Assistente Criativo: Rafael Dicelio

Direção: Vellas e André Inácio

Direção de Fotografia: Will Etchebehere

1° Assistente de Direção: Lu Camargo

2° Assistente de Direção: Paula Balieiro

2° Assistente de Direção : Ana Bianco

Direção de Produção: Davis Fabri

Assistentes de Produção: Nicolas, Iza e Pathy

Direção de Arte: Pedro Bolo

Produtor de Arte: Dudu Jimenez

Produção de Objetos: Ana Paula Braga

Produção de Figurino: Gi Moretto

Produção de Locação: Kleber Pereira

Maquiagem: Mima

Pós-Produção: Nash VFX e Diego Morone VFX

Atendimento Pós-produção: Marcio Lovato

Edição/ Montagem: Victor Cohen

Finalização: Domus Post

Color Grading: Erick Moraes

VFX: Diego Morone VFX

Motion Graphics: Leo Garcia

Aprovação Do Cliente: Alexandre Nogueira, Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Carla Zavarize e Adriana De Alcântara Pacheco.