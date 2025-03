MAG Seguros atualiza portfólio de produtos e faz rebranding da linha ‘Private Solutions’

Em celebração ao aniversário de 190 anos, companhia conta com novas ofertas personalizadas – A MAG Seguros, empresa especializada em vida e previdência, que completou 190 anos em janeiro, apresenta novidades nas linhas ‘Vida Toda’ e ‘Private Solutions’. A companhia atualizou seu portfólio, tornando seus produtos mais acessíveis e alinhados às reais necessidades dos brasileiros.

“A inovação faz parte do DNA da MAG e a atualização de produtos do nosso portfólio reforça o nosso compromisso ao longo desses 190 anos de atuação em ofertar, de forma robusta e acessível, as melhores soluções para atender às reais necessidades dos clientes, gerando ainda mais oportunidades de venda e fortalecendo a captação de novos negócios” comenta Leonardo Lourenço, pelo diretor estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG.

As alterações realizadas no portfólio também se conectam com as previsões otimistas do setor para 2025. Segundo a CNseg, o segmento de seguros deve alcançar um crescimento de cerca de 10,1% em 2025, levando em conta uma projeção de Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5%.

A linha ‘Vida Toda’, com produtos voltados para proteção para imprevistos, recebeu atualizações. A partir de março deste ano, os produtos ‘Vida Inteira’ e ‘Prazo Certo’ contam com a cobertura de ‘Adiantamento por Doença Terminal (ADT)´. Além disso, os segurados do ‘Vida Inteira’ ainda participam de sorteios mensais, realizados pela MAG Capitalização.

Já para a linha ‘Private Solutions’, voltada para alta renda, a seguradora traz ao mercado o ‘Whole Life Sucessão’, que oferece proteção vitalícia de forma mais acessível e sem reserva financeira resgatável. A linha ainda faz uso da tecnologia para agilização de seus processos de underwriting, proporcionando uma experiência personalizada e substituindo a tradicional ‘Declaração Pessoal de Saúde (DPS)’, reduzindo o tempo de preenchimento para cerca de 1 minuto em até 80% das propostas.

Rebranding da Linha Private

Além dos ajustes no portfólio, a MAG Seguros também realizou o rebranding de toda a linha ‘Private Solutions’. O objetivo foi apresentar em seu catálogo um direcionamento mais conectado ao público-alvo, que se encaixasse ao perfil de clientes que esse segmento atende. Além da nova roupagem, as linhas ‘Term Life’ e ‘Whole Life’ passaram a se chamar ‘Term Life Sob Medida’ e ‘Whole Life Integral e Dinâmico’.

“A nossa ideia é mostrar aos clientes que o investimento em um seguro personalizado e adequado para cada fase de sua vida vai além de um valor a ser pago, e sim, representa segurança para imprevistos. Para comunicar este novo momento, criamos um vídeo manifesto e uma série de materiais para que os especialistas em proteção financeira e demais distribuidores parceiros sejam instruídos sobre este rebranding e consigam transmitir as principais mensagens-chave ao nosso potencial cliente”, comenta Leonardo Secundo, diretor executivo de Marketing e Growth do Grupo MAG.

Confira o vídeo manifesto do rebranding da Linha Private: https://youtu.be/Rf8GgRvbai4

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.