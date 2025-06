Grupo MAG reforça a marca empregadora com novo manifesto “Nosso Jeito MAG de Ser”

Marca centenária apresenta os quatro princípios que traduzem a sua cultura organizacional – Com o objetivo de fortalecer o vínculo com seus colaboradores, o Grupo MAG, especializado em vida e previdência com 190 anos de atuação ininterrupta, lança o ‘Nosso Jeito MAG de Ser’. O projeto, desenvolvido em parceria com a Mercer – empresa líder mundial em serviços profissionais nas áreas de risco, estratégia e pessoas –, visa fortalecer a cultura organizacional e promover a excelência na experiência do colaborador durante todo o seu ciclo no Grupo MAG, gerando pertencimento para o público interno e atração de novos talentos alinhados aos valores da marca.

A partir de um processo sensível de escuta ativa, com atenção às experiências e expectativas dos colaboradores, o Grupo MAG definiu quatro princípios que traduzem com autenticidade a essência da sua cultura organizacional: Evoluímos Juntos, Orgulho em Pertencer, DNA Inovador e Legado de Confiança. Com seu novo mote de marca empregadora “Juntos transformando futuros, hoje” a campanha também contou com um vídeo manifesto que traduz de forma visual e sensível a proposta de valor.

“O projeto ‘Nosso Jeito MAG de Ser’ foi desenvolvido a partir de escutas internas, análises culturais e uma leitura estratégica do mercado, humanizando a identidade da marca empregadora e ampliando a conexão entre colaboradores, propósito e futuro. Partindo dessas premissas, traremos ações de engajamento, processos internos e de comunicação, pensados para o longo prazo”, ressalta Patrícia Campos, diretora de Gente e Gestão do Grupo MAG.

O lançamento aconteceu durante o MAGDay, evento mensal voltado para o relacionamento com seus colaboradores e compartilhamento de resultados e direcionamentos. A última edição, realizada no Rio de Janeiro, também contou com uma transmissão online. Cerca de dois mil funcionários de todas as unidades, que acompanharam o evento, foram apresentados ao novo projeto do Grupo MAG, desenvolvido como estratégia de EVP (Employee Value Proposition), iniciativa de recursos humanos que foca em oferecer uma proposta de valor clara e coerente para quem trabalha na empresa.

O EVP é a forma como a organização comunica e pratica o que entrega em troca da dedicação dos seus talentos. Ele abrange não apenas salário e benefícios, mas também cultura, propósito, oportunidades de desenvolvimento e a experiência diária de trabalho.

“Para nós do Grupo MAG, é fundamental que haja uma conexão entre quem somos, o que entregamos e o ambiente que cultivamos para nossos colaboradores. ‘Nosso Jeito MAG de Ser’ nasce de uma intersecção entre tudo isso e, com respeito e clareza, conseguimos reforçar o nosso senso de pertencimento”, finaliza Campos.

Para tornar o conceito ‘Nosso Jeito MAG de Ser’ tangível, o Grupo MAG lançou um vídeo manifesto que traz sua nova proposta de valor.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.