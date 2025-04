Iniciativa marca os 525 anos da primeira missa no Brasil e celebra a Páscoa – Em celebração à Páscoa e aos 525 anos da Primeira Missa realizada em solo nacional, o Grupo MAG patrocina a Peregrinação da Cruz da Primeira Missa do Brasil, realizada pelo Movimento Brasil com Fé, junto ao Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor. A iniciativa contará com uma peça histórica diretamente do Tesouro-Museu da Sé de Braga, em Portugal: a cruz original da primeira missa realizada no Brasil. Depois de passar por diversas cidades brasileiras, o crucifixo chegará ao Santuário Cristo Redentor neste sábado, 19 de abril, às 16h30, para uma Cerimônia em homenagem aos povos indígenas do Brasil e, logo depois, a Vigília Pascal. No Domingo de Páscoa, participará da missa da Ressurreição, às 8h, na Catedral Metropolitana, presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, que reunirá centenas de pessoas e será transmitida ao vivo para todo o Brasil, pela TV Brasil e Rede Vida.

A cerimônia simboliza um ato de fé, proteção e vida, que reforça a importância espiritual e cultural para todos os fiéis do Brasil, trazendo à memória a primeira missa realizada no Brasil, em 1500. Para Helder Molina, CEO do Grupo MAG, empresa com 190 anos e que tem sua história atrelada a do país e, principalmente, à cidade do Rio de Janeiro, berço de sua fundação, fazer parte desse momento é uma honra.

“Estamos muito orgulhosos de apoiar esta iniciativa que une passado e presente, celebrando os 525 anos da primeira missa realizada em solo nacional. Nossa parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor é um exemplo de colaboração que transcende o tempo e reforça nossos valores. Ao longo deste ano, estaremos dedicados em realizar uma iniciativa que oferece serviços básicos gratuitos para comunidades socialmente vulneráveis, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas”, diz Molina.

Além de ser a seguradora oficial da Peregrinação da Cruz, protegendo-a desde a sua saída de Braga, a MAG Seguros é a parceira do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor com projetos de integração comunitária, solidariedade e sustentabilidade.

A Cruz da Primeira Missa no Brasil estará em solo brasileiro até o dia 26 de abril.

