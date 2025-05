Grupo Bradesco Seguros figura como finalista em novas premiações do mercado publicitário

Na disputa pelo Clio Awards e pelo prêmio do SBT, “A Busca” e “Luzes Negras” destacam a criatividade e comunicação com propósito – O Grupo Bradesco Seguros está entre os finalistas de duas importantes premiações do setor de comunicação e marketing. A companhia integra as shortlists do Clio Awards 2024, com o filme “A Busca” e o livro “Luzes Negras”, e do prêmio “O Melhor Comercial do Brasil”, promovido pelo SBT, com o filme “A Busca”.

No Clio Awards, uma das principais premiações internacionais da publicidade, o filme de final de ano da seguradora foi indicado na categoria Efeitos Visuais em Filmes, enquanto o livro concorre em Desing e Inovação, ambos da categoria de Impressos. O resultado será divulgado em 30 de abril.

Já no reconhecimento do SBT, “A Busca” figura entre os 30 melhores comerciais veiculados nacionalmente em 2024. O vencedor da 14ª edição do prêmio ‘O Melhor Comercial do Brasil’ será anunciado no dia 9 de maio.

Essas indicações em premiações tão relevantes são reflexo do nosso compromisso com uma comunicação que inspira e emociona, e reforçam a importância de alinhar criatividade, estratégia e propósito em cada ação que desenvolvemos no Grupo Bradesco Seguros”, comenta Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing da companhia.

Desenvolvidas pela AlmapBBDO, os projetos já receberam reconhecimentos: ‘A Busca’ foi eleita “Anúncio do Mês de Dezembro da América Latina” pela System1 e entrou na lista mundial das 100 melhores peças de 2024 pelo portal Source Creative; e o ‘Luzes Negras’ recebeu três prêmios no Festival de Criatividade Cannes Lions em 2024.

Foto: Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing