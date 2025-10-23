Grupo Bradesco Seguros anuncia o retorno dos “Prêmios Longevidade” e reforça compromisso com o envelhecimento ativo e saudável

Iniciativa valoriza histórias, pesquisas e jornalismo que inspiram o viver mais e melhor no Brasil – O Grupo Bradesco Seguros está trazendo de volta uma das principais iniciativas do país voltadas à valorização e difusão do tema da longevidade: os Prêmios Longevidade Bradesco Seguros. A novidade, anunciada em primeira mão nesta terça-feira (21), durante o Fórum da Longevidade, receberá inscrições no início de 2026, contemplando as modalidades Jornalismo e Histórias de Vida.

Em sua 10ª edição, o projeto consolida-se como um espaço de reconhecimento e estímulo a iniciativas que inspiram uma sociedade mais preparada para viver mais e melhor – com saúde, bem-estar e segurança financeira. Desde 2006, o Grupo Bradesco Seguros desenvolve uma série de ações estruturadas para promover o envelhecimento ativo e saudável da população brasileira, reforçando seu papel como protagonista no debate sobre longevidade.

“Nosso principal objetivo é difundir para a sociedade brasileira a importância da longevidade em seu conceito mais amplo, valorizando ações que conciliem planejamento financeiro com envelhecimento ativo e saudável. Se vamos viver mais, nada mais lógico do que nos prepararmos para situações que são mais do que previstas”, destaca Alexandre Nogueira, diretor do Grupo Bradesco Seguros.

Com a retomada dos Prêmios Longevidade, a companhia reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade que valoriza o tempo como aliado – e acrescenta vida aos anos, e não apenas anos à vida.

Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior do Grupo Segurador, salienta a importância da retomada do projeto. “Os Prêmios da Longevidade sempre tiveram um local especial na nossa programação do Fórum e poder retomar a iniciativa é uma imensa alegria. As inscrições serão abertas em breve e queremos receber histórias inspiradoras”.

A cerimônia de entrega ocorrerá durante o XIX Fórum da Longevidade Bradesco Seguros, em outubro de 2026, em São Paulo, reunindo especialistas e convidados nacionais e internacionais.

Longevidade em números: o Brasil que vive mais

Os Prêmios voltam em um momento em que o país vive uma profunda transformação demográfica. Em pouco mais de duas décadas, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais praticamente dobrou, passando de 8,7% em 2000 para 15,6% em 2023 – o equivalente a cerca de 33 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, em 2030, haverá mais brasileiros idosos (idade superior a 60 anos) do que crianças.

Em meio a essa transformação demográfica, o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), estudo conduzido pelo Grupo Bradesco Seguros, mostra que o envelhecimento deixou de ser apenas uma questão de tempo e passou a ser uma questão de atitude. Segundo a pesquisa, 97% dos entrevistados têm interesse em adquirir mais conhecimento sobre o tema da Longevidade. Os dados da edição de 2025 ainda revelam os hábitos e a percepção dos brasileiros para viver mais – e melhor:

Saúde física e mental: três em cada quatro brasileiros praticam algum tipo de atividade física, mas apenas 36% mantêm uma rotina frequente. A satisfação pessoal é maior entre os mais velhos (56% entre 50+), caindo para 36% entre os jovens de 18 a 29 anos.

Hábitos alimentares: embora 78% ainda consumam menos frutas e verduras do que o recomendado pela OMS, há sinais de melhora em outras escolhas alimentares.

Prevenção e autocuidado: 77% dizem buscar informações sobre exames preventivos, mas 45% só procuram atendimento médico quando já apresentam sintomas.

Planejamento financeiro: 60% dos brasileiros ainda não possuem reserva para aposentadoria, número que sobe para 64% entre adultos de 30 a 49 anos.

“A longevidade é um processo multifatorial, que envolve equilíbrio físico, mental, social e financeiro. O ILP 2025 mostra que o desafio não está apenas no interesse pelo tema, mas em transformar informação em hábito, integrando prevenção e planejamento desde a juventude”, completa Nogueira.

