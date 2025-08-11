Bradesco Vida e Previdência amplia divulgação nas redes sociais sobre a importância da previdência privada

A Bradesco Vida e Previdência lança uma ação educativa em parceria com influenciadores digitais. Nomes de relevância no Instagram e no TikTok produzirão conteúdos que destacam os principais benefícios da previdência privada e do portfólio de produtos da companhia para proteger o futuro dos brasileiros.

“Queremos mostrar de que forma a previdência privada pode ser uma aliada estratégica para viabilizar conquistas importantes, como fazer uma viagem, abrir um novo negócio ou comprar a casa própria, por exemplo”, afirma Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

As postagens se estenderão ao longo de todo o ano. “Poder contar com influenciadores na disseminação da previdência privada é a prova de que podemos desmistificar o assunto e auxiliar a população a fazer escolhas mais conscientes em todas as fases da vida”, completa o executivo.

A estratégia da companhia mira no posicionamento da marca

Trazer influenciadores para o projeto mostra como a Bradesco Vida e Previdência pretende reforçar o tema para a população. A estratégia da companhia é fazer com que o cliente seja estimulado a refletir que precisa sempre estar protegido.

Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, cita a comunicação integrada como fundamental para o potencial sucesso da iniciativa. “Por meio da comunicação 360º, acreditamos no fortalecimento da marca, ao tornar ainda mais tangível os benefícios dos nossos produtos e serviços, além de aumentar o engajamento do público-alvo na decisão da compra”.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.