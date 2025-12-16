Bradesco Seguros e Bradesco Saúde são as marcas mais admiradas pelos cariocas em suas categorias, segundo pesquisa “Mar

Presenças recorrentes entre as marcas mais lembradas pelos cariocas, empresas lideram na 16ª edição da pesquisa – O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido em dose dupla na 16ª edição da pesquisa “Marcas dos Cariocas”, realizada pelo jornal O GLOBO em parceria com a consultoria Troiano Branding. A Bradesco Seguros foi eleita a marca mais admirada na categoria ‘Seguros’, enquanto a Bradesco Saúde conquistou o primeiro lugar na categoria ‘Saúde’, consolidando sua forte conexão com os consumidores do estado e reafirmando seu compromisso com qualidade, proximidade e excelência no atendimento.

Para Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing e Canais de Relacionamento do Grupo Bradesco Seguros, o reconhecimento na categoria ’Seguros’ é reflexo da confiança construída com o consumidor ao longo dos anos. “A conquista deste prêmio representa o resultado do trabalho realizado com o Corretores e parceiros de negócios e o reconhecimento direto daqueles que estão no centro da nossa atuação: os nossos clientes. Estar entre as marcas mais queridas dos cariocas na categoria ‘Seguros’ reforça nosso compromisso em oferecer experiências cada vez mais relevantes, humanas e resolutivas, com foco na proteção e no bem-estar da sociedade”, avalia o executivo.

O estado do Rio de Janeiro possui papel estratégico para a atuação do Grupo Bradesco Seguros. Além de abrigar as sedes da Bradesco Saúde e da Bradesco Auto/RE, a companhia mantém operações de diversas áreas corporativas em um edifício moderno na região do Porto Maravilha.

Na categoria ‘Saúde’, a Bradesco Saúde teve seu protagonismo reafirmado com a conquista do primeiro lugar. “Este é um prêmio especial que nos traz grande alegria. A Bradesco Saúde nasceu no Rio de Janeiro. Aqui temos uma relevante parcela de clientes da nossa Companhia, com cerca de 700 mil beneficiários, que correspondem a aproximadamente 18% da nossa base nacional. Por isso, reforçamos nosso compromisso de continuarmos investindo na evolução dos nossos serviços, sempre integrando inovação com atendimento humanizado para atender às necessidades dos beneficiários de maneira eficaz e próxima”, destaca Carlos Marinelli, diretor-presidente da Bradesco Saúde.

Esse reconhecimento também reflete o crescimento da Bradesco Saúde no estado. Na comparação do primeiro semestre deste ano com o de 2024, o segmento SPG – o Seguro para Pequenos Grupos, que contempla pequenas e médias empresas 3 a 199 vidas – cresceu 11,3% no estado, apoiado pela retomada do emprego e renda, que incentiva benefícios corporativos para retenção de talentos. A solidez, a credibilidade e a forte identificação do carioca com a marca Bradesco Saúde contribuíram para que esse movimento de fortalecimento do mercado de trabalho fosse revertido em aumento no número de beneficiários.

A pesquisa “Marcas dos Cariocas” identifica as marcas mais admiradas pelos consumidores fluminenses. A metodologia é composta por duas etapas: na primeira, os entrevistados indicam espontaneamente suas marcas preferidas por categoria; na segunda, essas marcas são avaliadas com base em seis dimensões – qualidade, preço, respeito, ESG, identidade e evolução. O índice final resulta da média ponderada dessas associações, refletindo a força e a relevância das marcas no cotidiano da população do Rio de Janeiro.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing e Canais de Relacionamento do Grupo Bradesco Seguros