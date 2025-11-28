AXA no Brasil patrocina o Festival de Cinema Francês do Brasil

Seguradora reforça apoio à cultura e se associa novamente ao maior evento de cinema francês do país – A AXA no Brasil, seguradora de origem francesa e pertencente a um dos maiores grupos seguradores do mundo, confirma, pelo segundo ano consecutivo, o patrocínio ao Festival de Cinema Francês do Brasil (anteriormente conhecido como Festival Varilux). O evento acontece de 27 de novembro a 10 de dezembro em cinemas de todo o território nacional e traz Isabelle Huppert e Pierre Richard como convidados na edição de 2025.

Esta iniciativa integra a estratégia de marca da companhia de continuar ampliando o alcance, proporcionando experiências – nesse caso, o acesso à cultura. A empresa vem seguindo esse caminho desde 2022, quando iniciou o patrocínio da Roda Rico, em São Paulo.

“Renovar o apoio ao Festival de Cinema Francês está alinhado à visão da AXA de estar próxima da sociedade e da cultura. Ao longo de dez anos no Brasil, seguimos focados em oferecer segurança e confiança para o maior número de pessoas. Patrocinar um evento como o Festival de Cinema Francês, coloca a marca em local de diálogo com público e praças diversas, reforçando a intenção da AXA de proporcionar cada vez mais experiências para o cliente final.”, afirma Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.”

Destaques da Edição 2025

A 16ª edição do evento marca um novo momento com a mudança de nome para Festival de Cinema Francês do Brasil e exibirá 20 longas-metragens recentes e um clássico, que será A Cabra, de 1981, um comédia que traz um dos atores franceses mais conhecido pelo grande público, Gérard Depardieu. Entre os destaques, está a presença de uma delegação artística de peso em São Paulo e no Rio de Janeiro, incluindo a estrela Isabelle Huppert, convidada de honra, e o icônico Pierre Richard, que será o grande homenageado deste ano.

O público poderá conferir também obras premiadas como Mãos à Obra, vencedor de Melhor Roteiro em Veneza, e O Estrangeiro, de François Ozon. Outro destaque é O Segredo da Chef, que foi exibido na abertura do Festival de Cannes 2025 e tem no elenco Bastien Bouillon, ator convidado pelo festival para vir ao Brasil nesta edição.

A programação completa e as cidades participantes estão disponíveis no site oficial: festivalcinefrances.com.br.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.