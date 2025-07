Abertas as inscrições para o 15º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar

Mais importante e tradicional premiação de trabalhos acadêmicos na saúde suplementar reconhece estudos com aplicabilidade no setor nas áreas de Economia, Direito e Promoção da Saúde – Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar, principal e mais tradicional iniciativa do gênero no País voltada à valorização de estudos acadêmicos com aplicabilidade no setor. Promovido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o prêmio é voltado a artigos científicos já publicados (ou aceitos para publicação) e trabalhos de conclusão de cursos de pós-graduação (especialização, MBA, mestrado ou doutorado), nas áreas de Economia, Direito e Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão em Saúde.

“O Prêmio IESS é um reconhecimento àqueles que se dedicam a produzir conhecimento técnico relevante para os desafios reais do setor. Ao valorizar essas pesquisas, ajudamos a construir um sistema de saúde suplementar mais eficiente, sustentável e inovador”, afirma José Cechin, superintendente executivo do IESS.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até 16 de outubro, exclusivamente pelo site www.iess.org.br:

Aba Eventos > Prêmio IESS

O primeiro colocado em cada categoria receberá um dispositivo Kindle 16GB, e todos os trabalhos premiados terão ampla divulgação nos canais oficiais do IESS, além de convite para submissão à Revista Brasileira de Saúde Suplementar (RBSS). A comissão julgadora poderá ainda conceder menções honrosas a outros trabalhos de destaque.

Entre os temas aceitos, estão: precificação e regulação de planos de saúde, impactos da tecnologia e envelhecimento populacional, sustentabilidade e ESG, governança, judicialização, inteligência artificial, promoção da saúde, gestão de desfechos, qualidade da assistência, entre outros — todos dentro do escopo da saúde suplementar.

Os trabalhos devem ter sido produzidos entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de agosto de 2025, e redigidos em língua portuguesa. Cada candidato poderá inscrever apenas um trabalho, e ele deve ser inédito em premiações. A divulgação dos vencedores será feita em dezembro de 2025, durante evento especial promovido pelo IESS.

“Ao longo de 15 edições, vimos pesquisas premiadas ganharem destaque em políticas públicas, decisões judiciais e até mesmo na gestão de operadoras. Isso mostra o quanto a ciência pode contribuir com impacto direto para a sociedade”, destaca Cechin.

O Prêmio IESS se consolida como a mais relevante iniciativa de estímulo à produção científica aplicada à saúde suplementar, reconhecendo pesquisas que aliam qualidade técnica, relevância prática e inovação.

Sobre o IESS

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo promover e realizar estudos sobre saúde suplementar baseados em aspectos conceituais e técnicos que colaboram para a implementação de políticas e para a introdução de melhores práticas. O Instituto busca preparar o Brasil para enfrentar os desafios do financiamento à saúde, como também para aproveitar as imensas oportunidades e avanços no setor em benefício de todos que colaboram com a promoção da saúde e de todos os cidadãos. O IESS é uma referência nacional em estudos de saúde suplementar pela excelência técnica e independência, pela produção de estatísticas, propostas de políticas e a promoção de debates que levem à sustentabilidade da saúde suplementar.