Marcelo Silva assume cargo de Gestor Técnico Comercial no Grupo Solo Brasil

Especialista no segmento de Seguro de Transportes de Cargas, Marcelo Silva, com experiência de mais de 20 anos no mercado de seguros, terá como missão ser o Gestor Técnico Comercial da corretora. E, além de suporte interno e externo aos clientes, também atuará na prospecção, manutenção e negociações com Seguradoras e Brooker de Resseguros. E ainda contribuirá com cursos, palestras e reciclagem de profissionais em relação à carteira.

De acordo com Marcelo Silva, “o Grupo Solo Brasil apresenta-se como uma das principais corretoras de seguros especializadas em Seguro de Transportes do mercado nacional. E, desde o início das atividades em 1996, são constantes as ações que visam, cada vez mais, a satisfação de seus clientes”, explicou.

Ele acrescentou que terá a incumbência de gerar ainda mais valor aos serviços da Corretora, oferecendo o melhor custo x benéficos aos clientes em outros ramos de seguros que seus segurados possam demandar. No seu ponto de vista, cuidar das pessoas e de seus patrimônios são a base para um atendimento pleno e justo. “Nosso foco está na qualidade de atendimento, ética e evolução técnica. Além dessas premissas básicas, a busca por inovações nos conduz ao comprometimento desejado pelo Grupo Solo Brasil”, concluiu Marcelo Silva.

20 anos de experiências em empresas de destaque do setor…

Marcelo Silva é um dos palestrantes e professor do Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) e tem em seu currículo, atuações em empresas de grande destaque do mercado, entre elas a AON Corretora de Seguros, AIG Seguros, Mapfre Seguros; ACE Seguradora (Atualmente Chubb Seguros), Alper Seguros e, por último, Albatroz MGA.(Fonte: Agência Seg News)