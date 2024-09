MAPFRE anuncia Lucas Feliciano como Superintendente de Bancassurance

Para fortalecer operações do modelo de parcerias e conquistar novos negócios, companhia promove executivo que possui 14 anos de atuação no grupo – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, anuncia a nomeação de Lucas Feliciano como novo Superintendente Comercial de Bancassurance e Parcerias Financeiras. Com mais de 14 anos de atuação no Grupo MAPFRE, Feliciano será responsável por liderar e implementar a estratégia multicanal e multiproduto da empresa, junto a bancos, corretoras de valores e demais instituições financeiras, com foco no crescimento sustentável e na ampliação da presença da MAPFRE em todo o Brasil. Ele se reportará diretamente a Luciano Bezas, atual diretor comercial de canais estratégicos da seguradora.

Feliciano possui formação em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e em Administração, com especialização em Seguros e Previdência Privada, além de um MBA em Economia e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ao longo de sua carreira, o executivo acumulou expertise na gestão de parcerias estratégicas e no desenvolvimento de novos negócios. Na nova posição, Feliciano terá como missão fortalecer as operações de Bancassurance, um dos pilares estratégicos da MAPFRE em emissão de prêmios, além de explorar novos canais de distribuição que ampliem a capilaridade e a oferta de soluções da companhia.

A estratégia multicanal da MAPFRE é projetada para otimizar os diversos pontos de contato com os clientes, desde os canais tradicionais até os digitais, proporcionando uma experiência fluida na fidelização de clientes. Sob a liderança de Feliciano, a MAPFRE pretende intensificar o desenvolvimento de soluções tanto para clientes pessoa física (B2C) como para pessoas jurídicas (B2B), garantindo a oferta de produtos e serviços de alto valor agregado em mitigação de riscos.

“A promoção de Lucas Feliciano reforça nosso compromisso com a expansão das nossas operações multicanal, sobretudo no modelo bancassurance. Sua experiência e visão estratégica adquirida nos últimos anos dentro da nossa companhia passando por diversas posições serão essenciais para consolidarmos a posição da MAPFRE e explorarmos novas oportunidades de crescimento”, afirma Luciano Bezas. “Agradeço à MAPFRE pelo novo desafio e por apostar no desenvolvimento de talentos da companhia. Meu objetivo é em conjunto com o time contribuir para o crescimento do Grupo MAPFRE, fortalecendo nossas parcerias existentes e identificando novas oportunidades do mercado”, destaca Lucas Feliciano.

Foto: Lucas Feliciano, novo Superintendente Comercial de Bancassurance e Parcerias Financeiras da MAPFRE