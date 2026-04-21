MAG Seguros expande oferta de seguro funerário sustentável para a Grande São Paulo

Iniciativa combina assistência funeral com solução ambiental e suporte às famílias – Futuro memorial da banda Mamonas Assassinas, em Guarulhos (SP), que receberá as mudas com parte das cinzas dos integrantes. A MAG Seguros, especialista em proteção e previdência, iniciou a expansão das vendas do Seguro de Assistência Funeral (SAF), em parceria com o BioParque, um dos principais eco cemitérios do país. Comercializado inicialmente em Nova Lima, em Minas Gerais, o SAF BioParque passa a ser ofertado também na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. A iniciativa propõe um novo olhar para o momento de despedida ao transformar o luto em uma nova vida, por meio do plantio de uma árvore usando as cinzas da cremação.

Além de reunir as características de um seguro de assistência convencional (como organização da cerimônia, traslado, documentação e suporte à família), o SAF BioParque permite a escolha de uma das espécies arbóreas disponíveis: ipê amarelo ou jacarandá. As cinzas são incorporadas junto às sementes por meio de biournas, que passam por um período de incubação até se tornarem mudas. Em seguida são plantadas em um espaço planejado, onde a memória dos entes queridos é preservada em um ambiente natural.

Atualmente, as mudas são plantadas no Memorial BioParque Nova Lima, na Região Metropolitana de BH. Agora, a iniciativa ganhou um segundo espaço para homenagens e o plantio: o Cemitério Parque Primaveras I, em Guarulhos.

A proposta também contempla assistência completa, desde o momento do óbito, cremação, até o pós-atendimento completo à família, garantindo suporte emocional e operacional em todas as etapas. O serviço inclui ainda a realização de cerimônias para o plantio, acompanhamento especializado feito por biólogos e engenheiros agrônomos, além de uma plataforma on-line onde é possível acompanhar o crescimento da muda e construir um livro de memórias.

“O SAF BioParque reflete o movimento da MAG de evoluir seu portfólio com soluções mais conectadas às transformações da sociedade. Ao mesmo tempo, oferece às famílias uma forma de homenagem respeitosa e com significado, transformando um momento delicado em um legado que permanece.”, reforça Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG.

Homenagem especial

O novo espaço no Cemitério Parque Primaveras I teve como marco inaugural uma homenagem à banda Mamonas Assassinas, lembrando os 30 anos do falecimento dos músicos em um acidente aéreo.

Durante a cerimônia, parte das cinzas dos integrantes foi adicionada a cinco urnas, junto às sementes de jacarandá, árvore nativa da região, escolhida pelos familiares. O material ficará em incubação por um período de 12 a 24 meses, até que as sementes se tornem mudas.

As cinco árvores serão plantadas no futuro memorial dedicado à banda, em uma área verde do local. Cada uma contará com um totem e um QR Code para acesso a fotos, vídeos e relatos sobre os integrantes.

Com o SAF BioParque, a MAG Seguros reforça seu posicionamento de inovação no segmento de seguros de pessoas, ao mesmo tempo em que responde a uma demanda crescente por soluções mais conscientes e alinhadas às transformações sociais e ambientais.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.