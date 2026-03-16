MAG e IMPA Tech firmam parceria inédita para formação de talentos em tecnologia e inovação

Companhia passa a contribuir com iniciativas acadêmicas da graduação e terá espaço institucional no campus – O Grupo MAG, companhia com 191 anos de atuação ininterrupta nos segmentos de vida e previdência, anuncia parceria com o IMPA Tech, programa de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), voltada à formação de profissionais de alta performance para o mercado de tecnologia e inovação. Como parte da parceria, o Grupo MAG passa a apoiar iniciativas acadêmicas da instituição e outras atividades que aproximam estudantes do mercado de trabalho.

Uma das ações que serão apoiadas é o Desafio Industrial, que mobiliza alunos para a resolução de desafios reais do setor. As atividades são estruturadas no formato de uma hackathon estendida, na qual grupos de seis a dez alunos se dedicam durante oito semanas ao desenvolvimento dos projetos. Os trabalhos serão orientados por um professor do instituto e um representante da empresa. A próxima edição do evento está prevista para o início de 2027.

O Grupo MAG também terá acesso ao Núcleo de Carreiras e Estágios da instituição para a realização de palestras, divulgação de oportunidades profissionais e participação na feira de estágios, e contará com a personalização de uma sala de aula por um período de um ano. Além disso, a parceria prevê a oferta de conteúdos, palestras e atividades sobre planejamento financeiro, longevidade e desenvolvimento pessoal, temas alinhados à atuação histórica da companhia na promoção de uma cultura de proteção financeira e preparação para o futuro.

Contribuindo com o futuro

Localizado no Porto Maravalley, hub de tecnologia da região portuária do Rio de Janeiro, o IMPA Tech é a primeira graduação oferecida pelo instituto e reúne alunos selecionados de todo o Brasil. O bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação é presencial, em tempo integral e totalmente gratuito, com formação interdisciplinar. A graduação tem duração de quatro anos, sendo um ciclo básico de um ano seguido pela escolha de uma entre quatro ênfases: Matemática, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Física.

As aulas da nova turma começam em 16 de março, com uma aula magna que marca o início do ano acadêmico. Em 2026, o programa receberá cerca de 100 novos alunos.

“A parceria com o IMPA Tech traduz muito do que acreditamos na MAG. Inovação faz parte do nosso DNA e investir em educação e em ambientes que estimulam novas ideias é uma forma concreta de contribuir para o futuro. Ao mesmo tempo, acreditamos que, mesmo em um cenário cada vez mais tecnológico, são as pessoas que fazem a diferença. Estar próximo de jovens talentos, entender suas trajetórias e apoiar sua formação é também uma maneira de reforçar nosso compromisso de longo prazo com quem constrói o futuro”, afirma Luís Fontes, Diretor de Tecnologia de Informação no Grupo MAG.

“A proximidade do setor produtivo, público e privado, é prioridade estratégica do IMPA Tech, visando tanto a produção e transferência de conhecimento matemático para a sociedade quanto a futura inserção de nossos estudantes no mercado de trabalho”, afirma Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA.

A colaboração reforça o compromisso da companhia e da instituição com o desenvolvimento de talentos e com o estímulo à educação como motor de transformação social e econômica no país.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Sobre o IMPA Tech

O IMPA Tech é o programa de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), centro de pesquisa em matemática fundado em 1952 e reconhecido internacionalmente por sua excelência científica e formação de pesquisadores. O curso oferece o bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação, com duração de quatro anos, gratuito, presencial e em tempo integral, no Rio de Janeiro. A formação combina uma base sólida em matemática com disciplinas voltadas para tecnologia e inovação, preparando os estudantes para atuar em áreas estratégicas da economia digital e em projetos de pesquisa e desenvolvimento científico.